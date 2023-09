MAJA MARINKOVIĆ POKAZALA ZADNJICU OD 420 KUBIKA! Starleta jedva dočekala da se uvuče u USKE FARMERKE! Ovo su rezultati operacije!

Starleta Maja Marinković pokazala je rezultate nakon ugradnje silikona u zadnjicu. Naime, starleta je stavila 420 kubika u zadnjicu, a kako je istakla, mesec dana će morati da odmara, uglavnom ležeči na stomaku.

Maja nije dugo izdržala, te je svega par dana nakon operacije obukla uske farmerke, te ponosno pokazala rezultate.

foto: Pritnscreen/Instagram

Starleta je pozirala ispred ogledala, a kada je okrenula leđa, rezultati su bili i te kako vidljivi.

Podsetimo, operacija povećanja zadnjice košta oko 4.000 evra, a domaći mediji su pisali da je Maja na plastične operacije potrošila čak 30.000 evra. Uradila je grudi, usta, zube, bradu, jagodice, trepavice, nos, obrve...

foto: Pritnscreen/Instagram

Starleta je posle operacije imala snage da razgovara sa medijima.

- Osećam se zaista dobro, s obzirom na to da je to tek sveže. Konačno se završilo sve što je trebalo da se završi, sad sam još po otokom, ležala sam 48 sati na stomaku. Sve će malo da splasne, sve je to super. Pridržavam se saveta lekara, nije bilo komplikacija. Moraću da mirujem dve nedelje, za mesec dana će biti sve kako treba, imam male bolove. Stavila sam 420 kubika u zadnjicu - rekla je Maja, a onda se dotakla ulaska u "Zadrugu 7 - elite".

- Otom-potom za "Zadrugu 7", ne bih na tu temu, moram prvo da se oporavim. Želim da mi sve ovo protekne kako treba - rekla nam je ona.

