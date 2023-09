"OPRAŠTAM STEFANU KARIĆU, NAPRAVILI SMO CIRKUS" Nataša Šavija zaboravila brutalne batine: Čudna situacija, ZEZAMO SE...

Nataša Šavija, koja je optužila Stefana Karića 1. maja da joj ne naneo teške telesne povrede i koja je, do sada, opominjala koliko je bitno govoriti o nasilju nad ženama i osuditi isto, sada je potpuno promenila priču.

Šavija je objavila na svom Instagram profilu obaveštenje da se sa Karićima pomirila i da je oprostila batine.

- Samo da razjasnim situaciju između pomirenja Osmana i mene, pošto je mnogima čudno i nejasno. Dakle, čovek mi ništa nije uradio, nije prisustvovao, niti nagovorio da to uradi, čak je rekao da je bio prisutan da ne bi dozvolio da dodđe do bilo kakvog fizičkog obračuna između nas, tako da nema razloga da ga mrzim i da se prepucavam sa njim. On je otac dečka koji mi je ovo napravio i kao roditelja ga razumem zašto je želeo da odbrani svoje dete. Ja bih isto uradila- opravdavala je Šavija Osmana.

- Napravili smo cirkus od nečega što nije za to. Sebe smatram civilizovanom trenutno (do sada me je držao bes), a sad jedino što želim je da vratim svoj pređašnji izgled i mir. Verujte, ne kaže se za džabe ono da treba praštati, gajiti bes u sebi uopšte nije dobro i ovim pomirenjem sam osetila neko olakšanje, čak i ćaskamo o nekim desetim temama, zezamo se kao da se ništa nije desilo. Čudna situacija, ali to je zdravo! - napisala je starleta u svojoj objavi na Instagramu.

