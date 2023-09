"REKAO MI JE DA SE RASPADAM, DA ĆU UMRETI ZA 9 MESECI" Aneli ogolila dušu o BOLU koji su joj naneli Stanija i muž, pale i PRETNJE

Nakon ovonedeljnog izbora za potrčka, usledio je pretres nedelje u kome učesnici govore o svim aktuelnim temama! Aneli Ahmić je iznela svoju životnu priču i kako je saznala da je muž vara sa starletom Stanijom Dobrojević!

- Na koji način si saznala istinu? - pitala je Ivana.

- On je meni rekao da je našao drugu i ide u Ameriku, ali svaki dan mi je pričao drugačije jer je imao prebačaje. Ja sam svašta prošla u životu i pre njega, ali on je mene optuživao da imam najgoru bolest na svetu i da ću umreti za devet meseci. Najviše me vređao taj dan kada sam otišla u Austriju, a prespavala sam u kolima taj dan. Ni tada nisam verovala da odlazi jer nisam znala sa kojim parama - rekla je Aneli.

- Na koje još načine te je vređao još? -pitala je voditeljka.

- Na najgore, da se raspadam od bolesti, da ima sve nalaze. Ne mogu ni da izgovorim od sramote šta još. Kada sam vozila kući, toliko sam bila umorna, pola sate pre dolaska mi je objavljivao statuse na vocapu i slao slovo S. Pitala sam jednog prijatelja da proveri koga sve prati na Instagramu i rekao je da prati Staniju, ali nisam povezivala. Tek kada je rekao da ide za Majami sam shvatila da može biti ona. Došla sam kući, on je krenuo za Majami i idalje nisam verovala da je otišao jer mi je slao glasovne poruke iz aviona dok sam ja plakala - rekla je Aneli.

- Govorio je sasvim normalno u tim porukama, ali ja tada još njemu nisam rekla da ja znam kod kod koga ide. Shvatila sam da se radi o Staniji kada je stavio stori sa njihovom slikom koji mogu samo ja da vidim. Ne, Stanija je objavila sliku sa njegovom rukom - rekla je Aneli.

- Osvanuli su mnogi dokazi o tome šta si trpela. Zašto misliš da je osvojio Staniju lažnim sjajem? - pitala je Ivana.

- On se njoj tako javio i da bi ga ona pozvala tamo mora da joj je slao neki novac. Ona se verovatno zaljubila ali morao je nekako da je osvoji. ne znam da li je znala da je oženjem ali kada sam bila prikovana za krevet dok je ona objavljivala njihove slike pričala sam sa psihologom. Ona je pisala Staniji i pitala je da proveri gde su mu žena i dete, on je tu sliku skrinšotovao i poslao meni. Trebalo je da se raspita prvo o čoveku sa kim je - rekla je Aneli.

- Ljudi su slali mnogo dokaza sa Stanijinog profila gde je ona objavljivala storije na kojima govori o zabranjenoj ljubavi - rekla je Šopićka.

- Ja ne znam sto posto da li je ona znala jer je on veliki lažov. On je meni pretio najgore moguće i svaki dan da držim jezik za zubima - rekla je Aneli.

