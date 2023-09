"ASMIN PRIČAO DA JE STANIJI PLATIO 30.000 € ZA MESEC S NJOM" Šok poruke o oženjenom dečku starlete, a ova LAŽ je neoprostiva

Aneli Ahmić u rijalitiju "Zadruga 7" ispričala je kako ju je suprug Asmin Durdžić ostavio zbog starlete Stanije Dobrojević.

Aneli je određenim osobama ostavila svoj telefon, a sada su na njenom Instagramu osvanule kompromitujuće poruke o Asminu, koje je poslala anonimna osoba. U porukama piše kako je Asmin navodno pričao da je Staniji Dobrojević navodno platio 30.000 evra da provede mesec dana sa njom.

- Zdravo, ja znam Asmina jako dugo i niko ga ne zna bolje od mene. Asmin je pozajmio 65.000 evra da ode u Majami i da se provede sa Stanijom. Čovek koji mu je pozajmio pare ga sad traži. Asmin mu je rekao da su mu pare potrebne za operaciju njegove majke i sad kad je video, šta je Durdžić uradio sa parama, odlučio je da ga sačeka u Linzu čim se vrati. Zvao ga je, ali Asmin kao uvek blokira ljude kojima duguje pare - napisala je osoba.

- Asmin je varao Aneli sa ženom koja je spremna da da izjavu bez problema. Asmin Durdžić nije nikakav milioner. Nema svoj lični auto, nema ništa sve pozajmljuje i pravi slike samo da tako izgleda. U Linzu je pričao javno da je uplatio Staniji 30.000 evra da provede jedan mesec sa njom. Tako da tu ljubavi nema. Tako da u svemu tome, taj mesec dana je prošao - navodi se u porukama koje su objavljene na profilu Aneli Ahmić.

Podsetimo, Stanija Dobrojević se oglasila na ovu temu, a bila je i te kako iznenađena.

- Mogu samo da kažem da moj dečko nikada nije bio oženjen i da je ovo neka velika prevara i laž - istakla nam je Stanija, ali nije navela da li su laž informacije o njenom partneru i Aneli.

"Blic" je došao u posed fotografije sa verskog venčanja Aneli i Asmina, koja dokazuje da oni jesu u bračnoj zajednici, uprkos tvrdnjama Dobrojevićeve.

Aneli je, inače, u "Zadruzi 7 - Eliti" rekla sledeće:

- Muž me je pre mesec dana prevario posle tri godine braka. Ja sam iz Dubrovnika. Prevario me je sa Stanijom Dobrojević. Ja sam vrlo hrabra. On nije ni "m" od milionera, svi žive kao podstanari. Imali smo odnos, prvi naš odnos i ostala sam trudna... Ćerkica sad ima dve i po godine, ćerkica mi je suze brisala sa očiju zbog svega što sam doživela od muža. Rekao mi je samo da se zaljubio i da ide u Ameriku kod nje. Stavio je slovo "S" na stori i tri tačkice. Onda mi je rekao da ide kod nje, pakao mi je bio. On je otišao... Eto, šta sam sve prošla. Trenutno su u Crnoj Gori. Austrijski mediji su baš danas objavili da je prevarant, da je državu prevario, beži u Majami. Dug je period od 10 meseci, ostaću do kraja. On je prevarant! Staniji bih poručila da ga iskoristi još malo, jer uskoro neće imati ništa, neće mu ostati ništa! Šta ih je spojilo? Pa, keš, keš ih je spojio.

