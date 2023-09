"JADAN ONAJ KOJI MORA NEKOGA DA PONIZI DA BI SEBE UZDIGAO" Duško Tošić ŠOKIRAO pošto mu je JK poručila da joj je on ŽIVOTNA GREŠKA

Bivši srpski fudbaler Duško Tošić oglasio se na društvenoj mreži Instagram citatom Ive Andrića posle intervjua njegove supruge Jelene Karleuše u kojem ga je spomenula u negativnom kontekstu.

"Jadan je onaj koji mora nekoga da ponizi da bi sebe uzdigao", piše u objavi bivšeg fudbalera.

foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Jelena je u intervjuu za Story pričala o braku sa Duškom Tošićem.

- Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pesma „Minut“ na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom - navela je između ostalog JK.

kurir.rs

