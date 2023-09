DESINGERICA "KRSTIO PATIKOM" RADU NA SCENI! Snimak postao viralan, Manojlovićkina REAKCIJA sve šokirala

Rada Manojlović ne vidi nikakav problem u snimcima koji su zapanjili Srbiju, a na kojima Dragomir Despić Desingerica vrši "krštenja patikom".

Desingerica je najpre pokušao da objasni šta radi kada udara ljude patikom po glavi.

- Nije to krštenje, kao versko, bajo, to je "Desinger krštenje", uvodim vas u svoju muziku da dopre do glave, izrokam i sve izađe i skapiraš koliko je sati - to je to. I druga stvar, Pljugica ne krsti, on je tu kao pomoćnik koji drži sa strane nešto. Ja isteram đavole, oni nemaju vere. Isteram ih ja iz tebe kad te šinem dva-tri puta, sutra mi dođu ljudi i kažu - brate, mnogo mi je bolje - rekao je on u emisiji "Amidži šou".

- Meni se ne drma kavez, ja ne smišljam fore, kad ide nastup ide ceo taj gas - rekao je on, a onda se nadovezala Rada Manojlović koja je sedela pored njega.

- Bolje da me krsti Desingerica patikom u glavu, nego što strani izvođači simuliraju se*s i vrše nuždu na bini. Sve što je odvratno, bezobrazno i nakaradno, povraćaju na bini, drogirane ih iznose, on je savršen i ništa ne radi loše - rekla je Rada, a potom se u emisiji dok je Manojlovićeva pevala, Desingerica latio patike i "krstio" Radu na sceni.

Oboje su se dobro zabavili, a milionski auditorijum je ostao u šoku. Dok jedni obožavaku Desingericu i sve što radi, drugi se u neverici krste.

