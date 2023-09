ASMIN SE OGLASIO POŠTO GA JE STANIJA ŠUTNULA! Starleti poručio je samo jednu stvar, a evo šta ju je SLAGAO

Asmin Durdžić oglasio se nakon što ga je Stanija Dobrojević usled velikog pritiska i brojnih informacija od kojih nije znala šta je istina, a šta ne, na kraju ostavila.

Ona je to potvrdila, kako je rekla, presudni trenutak bio je taj kada je saznala da je navodno Aneli slao poruke dok je bio sa njom u vezi.

Međutim, čini se da Asmin neće odustati od nje i njihove veze koja prolazi kroz težak ispit.

- Želim da Aneli Ahmić objavi jednu prepisku gde sam je molio da se vrati ili gde sam joj izjavio ljubav otkad sam sa Stanijom zvanično u vezi! I ako sam nešto pisao na lep način, to je bilo samo da spustim loptu, pošto me je ucenjivala i pretila finansijskom inspekcijom. Jedina stvar koju sam slagao Staniju jeste da je moja bivša normalna osoba - poručuje Asmin.

On je nakon toga priložio i poruke u kojima mu Asmin piše kako će mu zvati finansijsku inspekciju.

- Veruj mi, uništiću te - jedna je od njenih poruka.

- Sve što Aneli priča mene ni dva posto ne boli. Jedina stvar koja me boli jeste to što napadaju Staniju i optužuju je da me je preotela. Pre Stanije sam imao šest devojaka za koje je Aneli znala. Staniju koriste samo kako bi Aneli opstala kao žrtva i svim silama ću se truditi da dokažem istinu vezano za Staniju. Volim te, Stanija, i neću dozvoliti da to one ili bilo ko drugi iskoristi - dodaje Durdžić.

