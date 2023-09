VELIKA STANIJINA ISPOVEST O LJUBAVNOM TROUGLU U KOM SE NAŠLA! Žestoko optužila Aneli, a verenika JAVNO OSTAVILA: Detalji DRAME

Domaća javnost šokirana je detaljima iz privatnog života učesnice rijalitija "Elita" Aneli Ahmić, koja je privukla ogromnu pažnju kada je priznala da joj se srušilo porodično gnezdo kada ju je posle tri godine braka ostavio suprug Asmin Durdžić zbog Stanije Dobrojević.

Na samom sartu emisije, Stanija je progovorila o ljubavnom trouglu u kojem se nalazi od početka Elite.

- Ja nisam znala da postoji ta žena, uživali smo u Majamiju, verio me je, uživali u ljubavi, a onda smo došli na more. Meni su to veče stigle poruke, pozivi svi su me pitali o tome, a onda je on meni rekao da je to njegova bivša. Međutim to nije istina, ja nikome nisam nikome preotela muža, niti sam dete odvojila od oca. On je meni dao dokaze, on vodi računa o tom deteu, ali oni nikada nisu bili u braku, niti su se živeli zajedno. On je meni rekao da se to dete rodilo iz kraće veze, ona je preko mene došla u rijaliti. Ja sam njega danas ostavila, pričao je istinu o svemu, a danas je prvi put izašlo nešto gde se on pisao sa njom dok smo mi bili u Majamiju i to je bilo to - pričala je Stanija.

- To je bilo dok ste vi bili u Majamiju - upitao je Ognjen.

- Da, tada su se dopisivali i meni je bilo krivo što je on to radio, normalno je da budu u kontaktu zbog deteta, ali eto to se nije desilo. Ja sam trebala da dođem večeras da odbranim svoju zabranjenu ljubav, jer ipak sam ja Srpkinja a on je druge vere, a svi znaju priču o mojoj porodici od kojih sam sve krila, a sada kada sam saznala ovo, nije mi bilo lako. Da se razumemo laže i ona, ja nikada nisam nikome otela muža, jer oni nisu bili zajedno, a vreme će pokazati sve i sve će se raskrinkati - rekla je Stanija.

