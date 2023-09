"KAKO STANIJA NIJE ZNALA DA ON IMA PORODICU?" Đedović nikad brutalnije opleo po starleti, pa podržao Aneli: Muž ju je...

Aneli Ahmić privukla je veliku pažnju svojim ulaskom u "Zadrugu 7 elita", kada je u noć ulaska u rijaliti otkrila da ju je suprug Asmin prevario sa starletom Stanijom Dobrojević.

Iako Stanija negira da je njen sadašnji dečko, Anelin bivši muž, ikada bio u braku, za to su isplivali dokazi, odnosno fotografija njihovog verskog venčanja, kao i brojne njihove prepiske.

foto: Printscren TV Pink

Aneli i Asmin imaju i dete, na šta je Stanija istakla da ona nije upućena u to. Mnogi ukućani stali su na stranu zadrugarke, a jedan od njih je i Marko Đedović, koji je kod Drveta mudrosti komentarisao njihovu situaciju.

- Zanimljivo mi je to oko Aneli, Miljana i Bebica. Nije bitno koga volim ali priče su mi top. Meni je Aneli ispričala sve o detetu. Da nema deteta bilo bi mnogo lakše, to je izbor, ali pošto je priča o verovanju i to gde ju je vodio da se uzmu. Dete od dve godine koje traži oca mi je tragična stvar, a pored toga mi je to što saznam za to dete od 14 godina, i način na koji je ostala trudna mi je jeziva. Nju su ljudi napali jer je pričala o tome na televiziji, a svi to rade - pričao je on i dodao:

foto: Pritnscreen

- Meni nije jasno kako on kao roditelj ne shvata neke stvari, a i siguran sam da ona tog čoveka jako voli. Pričala mi je kako je on njoj slao poruke i kako ju je molio da se vrati, a onda kada ga je pitala šta je sa Stanijom on joj je napsao tri tačke. Meni nije jasno da Stanija kao nije znala da on ima porodicu. Meni je Stanija jasna kao dan, ona uzima pare i kupi drva od njegovih para, a ona nigde ne radi, a ima skuplje telefone od dve prosečne plate u Srbiji. Meni je tu dece najviše žao - istako je Đedović.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

01:48 Marko Đedović intervju