ŠOK! Stanija RASKINULA sa oženjenim dečkom: Otkrila skandalozne detalje njihovog odnosa, a evo kako je on reagovao

- Pre samo mesec, dva, bila sam na sedmom nebu što se ljubavi tiče. Imam svog čoveka koji me voli, verio me je, bili smo u Majamiju, kao da smo sami na svetu... I dolazim u Srbiju i ovo me sve sačekalo. Svi su mi pisali i porodica i fanovi, da sam nekom preotela muža i ja njemu: "Šta je ovo", on kaže: "Daj, bre, ništa", i ja opet, i onda kad je pogledao rekao je: "Uh, moja bivša ušla u Zadrugu". Znači nisam znala šta se dešava, doživela sam nervni slom usred Budve - priča Stanija..

- Ja nisam znala da ta osoba postoji dok nije ušla u Zadrugu, nisam rasturačica brakova. Znala sam jedino da ima dete. Rekla sam mu ako se "ispostavi da si bio u braku, automatski te ostavljam". Ja više ne znam kome da verujem, dajte mi bilo kakav papir i dokaz. Međutim, on za neke stvari i jeste lagao - rekla je Stanija, a potom otkrila da je došlo i do raskida:

- Ja ne mogu njemu da verujem, ja sam njega danas ostavila. Ovo je veliki pritisak za mene, ovo je u pitanju moj život. Treba mi vreme da budem sama - rekla je Stanija kroz suze, pa otkrila da Asmin ne odustaje od nje:

- On će me možda i večeras sačekati posle emisije, samo ne želim da ispadne kako ja lažem... Sutra se vraćam za Ameriku - bila je iskrena Stanija.

