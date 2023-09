ASMIN NIJE JEDINI ZAUZETI MUŠKARAC S KOJIM JE STANIJA BILA! Ovaj fudbaler je imao verenicu koju su svi OBOŽAVALI dok je bio s njom

Starleta Stanija Dobrojević raskinula je vezu sa Asminom Durdžićem, dok se sama ne utvrdi da li Aneli Ahmić govori istinu, odnosno da je Asmin bio sa njom u braku. Ona navodi da je glavni razlog raskida bio i to što su u javnosti isplivale prepiske u kojima se vidi kako komunicira sa bivšom suprugom i pere se od odnosa sa Stanijom, u trenutku kada je sa njom već bio u vezi.

Stanija je istakla da nikome nije rasturila brak, kako Anela govori u rijalitiju, već da nije ni znala za nju, sve dok trenutka dok nije ušla u "Elitu" i ispričala da joj je "otela muža".

Dobrojevićeva je u emisiji "Amidži šou" naglasila da nikada nije svesno bila sa zauzetim muškarcem.

- Da li si nekada svesno bila u vezi sa oženjenim muškarcem? - glasilo je pitanje.

- Nisam svesno, da sam znala da je oženjen, nisam, ali sam saznavala kada su muvali da su oženjeni - rekla je Stanija.

Ona se tom prilikom dotakla i afere sa fudbalerom Gojkom Kačarom, sa kojim je započela vezu u trenutku dok je imao verenicu pevačicu Enu Popov.

Stanija je opet ispričala da ni za Enu nije znala, kao što sada govori i za Aneli.

- Asmin nije jedini zauzeti sa kojim sam bila, tu je bio fudbaler, on je imao verenicu Enu Popov, a ja to isto nisam znala, kasnije sam saznala - rekla je Dobrojevićeva u Amidžiju.

Ona je jednom prilikom detaljnije ispričala situaciju sa Kačarom.

- Pozdrav za Gojka, da se ne ljuti što ću sad ispričati. Dopisivali smo se dva meseca preko Fejsbuka, on je tad bio na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi, a ja u Americi. Počeli smo da se zabavljamo čim smo se vratili u Srbiju i posle dve nedelje otišli smo u Hrvatsku - pričala je ona.

- Na kraju smo na taj meč otišli u ne baš najboljim odnosima, čak sam ja i kasnila. I dešava se da smo bili uskilani, tad sam bila anonimna u javnosti. Mi se vraćamo u Srbiju, na svim naslovnim stranama Kačar i ja. Ali na svim naslovnim stranama naslovi "Kačar prevario verenicu". Koju crnu verenicu? Nisam ni znala to, kad su me zvali novinari, ja sva bitna. A kad su me pitali znam li da je veren za Enu Popov, ja se mislim "Koja bre Ena Popov?". Tu je nastao haos, ja sam mu ga napravila. Posle sam čula da je on Eni rekao da ga odveze na neku stanicu odakle je išao u Split, a ustvari je on po mene došao kolima.

