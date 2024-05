KOLIKO KUVANIH JAJA SMEMO DA POJEDEMO? Ovo su saveti specijaliste, ista pravila važe za decu i za odrasle, OSIM...

Uskrs je dan koji se provodi sa porodicom. Tucanje jajima, druženje i porodični ručak utkani su u porodičnu tradiciju.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Svako kuckanje jajima završava se bar jednim slomljenim, nakon čega sledi čuvena rečenica "Pojedi to!". Budući da se često zanesemo u kuckanju, postavlja se pitanje koliko jaja je zdravo da se pojede.

Do nedavno se govorilo da jaja nipošto ne treba jesti svaki dan, jer je žumance puno holesterola.

Prof. dr Jagoda Jorga, doktor medicinskih nauka i supspecijalista za ishranu, za eKlinika portal rešava ovu dilemu.

– Sva pravila vezana za konzumaciju jaja davno su se izmenila, pa mislim da je sada već svima poznato da jedno do dva jajeta dnevno može slobodo da se pojede. Ali, kada kažemo dva – mislimo na dva mala jaja. I kod nas su sada jaja klasifikovana na S (small), M (medium), L (Large), to piše na svakoj kutiji. Dakle, kada kupujete jaja kupujte ona sa oznakom S, odnosno mala. Pretpostavljam da se ona najviše i kupuju jer, kažu da se ta mala jaja najbolje farbaju – kaže prof. dr Jagoda Jorga.

Ista pravila i za decu i odrasle, osim…

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

A količina od, dakle, dva mala jaja dnevno odnosi se na sve kategorije ljudi, kaže dr Jorga i objašnjava:

− To se odnosi na sve kategorije, i na decu i na odrasle, osim na ljude koji imaju problem sa žučnom kesom, njenom funkcijom ili one koji su operisali žučnu kesu. Oni ne bi trebalo da uzimaju cela jaja. Važno je reći da se ova ograničenja odnose na žumanca, a za belanca nema ograničenja. To treba razlikovati. Belanca, i ako ih pojedete 10, unećete istu količinu belančevina koju ima u, na primer, 100 grama belog ćurećeg mesa. Deset belanaca je oko 30 grama, a teško da će neko pojesti više od toga. Čista belanca su čak i preporuka u ishrani.

S obzirom na to da ćemo oko Uskrsa imati dosta jaja, ja preporučujem ljudima da izbace žumance, a kuvana belanca da pojedu ili sama ili da ih iseckaju u razne salate sa povrćem. Belanca će veoma povećati nutritivni kvalitet salate. Kuvana belanca odlično idu sa tunjevinom, i sa sirom, u salati sa pasuljem, na primer… Ne postoji neka salata u kojoj belanca ne bi išla, jer su ona neutralnog ukusa i ne menjaju ukus jela, ali poboljšavaju nutritivnu vrednost, i to visoko vrednim belančevinama – kaže dr Jorga i upozorava da je sa žumancem priča drugačija.

(Kurir.rs/I.M.)