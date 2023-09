STANIJA U JEKU SKANDALA POBEGLA IZ ZEMLJE! U Srbiji provela samo 1 dan: Na brzinu sam se spakovala, iscrpljena sam, gladna...

Starleta Stanija Dobrojević juče je raskinula vezu sa Asminom Durdžićem, nakon što je videla njegovu prepisku sa bivšom partnerkom.

Ovih dana spekulisalo se da je Asmin u braku sa Aneli Ahmić, učesnicom "Elite", što je zateklo i samu Staniju, pa je odlučila da ponovo "pobegne" za Ameriku.

Ona je danas u podnevnim časovima došla na aerodrom Nikola Tesla, dovezla ju je majka, a od Asmina nije bilo ni traga ni glasa. Pre nego što je napustila Srbiju, za medije je otkrila kako se oseća nakon emisije "Ami G šou" u kojoj je gostovala.

- Zakasniću na let, osećam se iscrpljeno, gladno, kao pogubljena osoba sam. Idem da odmorim glavu od svega što me je ovde sačekalo. Sinoć nakon emisije sam otišla kući, nisam mogla dugo da spavam valjda od stresa i svega. Nisam jela dva dana već, srušiću se. Samo sam se jutros na brzinu spakovala, pokupila stvari, sve što mi treba, novac i samo čekam da sednem u avion da poletim - rekla je Stanija i zatim otkrila da li su se nakon raskida videli.

- Nismo se videli, ali mi je pisao poruke i rekao mi je da se neće završiti na ovome i da će da istere sve na čistac, videćemo - istakla je ona.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija na kojoj su navodno Stanija i Asmin ispred njene zgrade u Rumi, uhvaćeni kako razmenjuju nežnosti. Dobrojevićeva je na to prokomentarisala:

- Nemoguće jer se mi nismo videli, nisam izlazila ispred zgrade. Došla sam sinoć kući, legla da spavam, mama me je sad dovezla na aerodrom i to je to - objasnila je bivša zadrugarka.

Na pitanje da li ide u njihov stan u Majamiju, za koji je nedavno istakla da su iznajmili, Stanija je ipak želela da ostane misteriozna.

- Imamo stan u Majamiju, da, ali ne idem tamo. Idem negde, samo da se sklonim odavde - rekla je ona, a na pitanje da li zna gde je Asmin odgovorila je:

- On je, koliko sam upućena, krenuo ka Hrvatskoj, Sarajevu ili tako nešto, ne znam - rekla je tanija Dobrojević, a zatim otrčala na let.

