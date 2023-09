ANĐELA ĐURIČIĆ RODITELJE STAVILA NA NOVE MUKE: Posle robijaša, novi dečko joj OPASNI političar, ima 30 godina, a evo odakle je...

Anđela Đuričić, bivša devojka Zvezdana Slavnića, navodno je, dok je boravila u Crnoj Gori, našla i novog dečka. U pitanju je mladi političar koji je već jako uticajan, a ima tek 30 godina i spreman je za prvi brak. Taj momak je bio na letovanju sa društvom i tada je snimio Anđelu na plaži koja mu je odmah zapala za oko.

Nije pratio rijaliti i uopšte nije bio upućen u to ko je ona i da je poznata. Mnogo mu se dopala, a sasvim slučajno imaju istu prijateljicu. On je tu devojku zamolio da ih upozna. Mlad je, ima 30 godina, ali je uspešan u politici. Jako je vaspitan i fin, pravi gospodin. Anđela se upoznala sa njim, shvatila je brzo da momak ima lepe manire, nije navalentan i baš je na mestu. Razmenili su brojeve, družili se, mislim da su uplovili u vezu, ali neće još da priznaju, jer se ona opekla i neće da se zaleće. Hoće da se lepo upoznaju, pa pošto sada i ona dolazi u Beograd imaće vremena da što više budu zajedno i vide u kom pravcu ide njihova priča. On je saznao da je Anđela bila u rijalitiju, ali njega ništa baš ne interesuje jer mu se mnogo dopala i prija mu kao osoba", priča izvor blizak Anđeli.

"Čuju se svaki dan, njemu imponuje jer vidi da je ambiciozna i daje joj punu podršku. Rekao je da je da je ona devojka kojom bi se oženio", završava izvor.

kurir.rs/star

Bonus video:

05:34 Miki Mileusnić - Andjela Đuričić je ponos Crne Gore