POSLE SORAJE I ZORANNAH POKAZALA ŠOK OBRVE! Sve palo u drugi plan, mreže gore: Fuj, ličiš na vanzemaljca! (FOTO)

Zorana Jovanović Zorannah šokirala je izgledom svojih obrva pratioce u novom vlogu.

Blogerka je pokazala kako izgleda njena svakodnevica u Holandiji, gde sada živi, ali na to niko nije obraćao pažnju zbog njenih obrva, pa su se mnogi zapitali koji je ovo trend u pitanju.

foto: Printscreen/Youtube

- Šta joj se sa obrvama? Ona ima dva para obrva iznad jednog oka! Ne bih da vređam, ali zna se ko ima takve obrve! Ove dlake kao da su vanzemljaske! Devojko, ličiš na vanzemaljca! Kao Soraja onomad, fuj! - samo su neki od komentara.

Podsetimo, Zorannah je nedavno otkrila da joj je teško palo kada su tviteraši otkrili da u Americi ima novog partnera i da joj je to stvorilo veliki pritisak.

foto: Printscreen/Youtube

- Ovaj posao mi je doneo sve i uzeo mi je mnogo, a pre svega privatnost. Ali neke stvari uvek moraju da trpe i to je cena ovog života. Kod mene je uvek bilo ono: "Jao, s kim je sada?" To je uvek nekako bila glavna tema, koja je počela da me umara. Konkretno, i u ovom slučaju. Upoznate nekoga, još ni vi ne znate šta je to i u kom će pravcu da ide, a neko je već iskopao da ste vi na istoj lokaciji po tome što pratite tu osobu. I onda se, naravno, stvara pritisak. Mislim da ljudi koji to rade i kopaju ne shvataju šta rade. U smislu: "To je jedan bezazlen tvit, imam pravo da pišem šta hoću, ona je javna ličnost." Ali s obzirom na to da sve što su tviteraši napisali bukne u svim novinama, onda naravno krenu poruke na obe strane. Pokušaji da neko uništi nešto što još realno nije ni počelo. A na sve to osećate pritisak u smislu: "Sad ako ovo ne uspe, eto, još jedna stvar koja je izašla u novinama, a nije tačna ili nije uspela" - dodala je ona, pa šokirala:

- Meni je jako bilo smešno što je jedna naša polu-poznata osoba, koja je od dana kada je objavljeno s kim sam u vezi, mog dečka otpratila i zapratila 10 puta. Lajkovala je sve njegove slike i nije bila jedina. Ne znam koja je logika iza toga, da li - "ako je dobar njoj meni je još bolji", da li proveravanje da li će on da odgovori drugoj devojci, ali meni to sve ništa nije jasno - zaključila je Jovanovićeva.

foto: Printscreen/Instagram

