TAMARA MILUTINOVIĆ SE PORODILA, A EVO ŠTA RADI NJEN BIVŠI MOMAK! Njegovo šok oglašavanje sve ZBUNILO: Provokacija?!

Pevačica Tamara Milutinović porodila se juče i na svet donela devojčicu kojoj su ona i fudbaler Darko Jevtić dali ime Emili.

Naime, ona se danas oglasila iz porodilišta, objavivši tom prilikom i fotografiju ćerkice, ali se takođe oglasio i njen bivši dečko, kompozitor Saško Nikolić.

On je na Instagram storiju podelio fotografiju na kojoj se smeje i drži flašu žestokog alkoholnog pića, a imao je i poruku.

- Hvala, hvala svima - napisao je on ironično, aludirajući na to da njemu ljudi takođe čestitaju, iako nije precizirao zbog čega je napisao to.

Podsetimo, kompozitor Saša Saško Nikolić raskinuo je pre dve godine vezu sa pevačicom Tamarom Milutinović, zbog koje se razveo od supruge Aleksandre.

