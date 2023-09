ONA JE MAJKA STANIJE DOBROJEVIĆ! Nakon skandala je nema nigde, a ostaćete šokirani kada vidite kakva je RASNA RIBETINA

Mnogima je čudno to što se Stanijina majka nije oglasila u trenutku kada starleta prolazi kroz pravi pakao i neprestane napade da je "rasturačica brakova", te da je zavela zauzet muškarca koji je zbog nje ostavio aktuelnu učesnicu Zadruge s kojom ima ćerku.

Javni rat starlete Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić, bivše partnerke starletinog dečka Asmina Durdžića ne jenjava, a razlog je upravo biznismen, a iz dana u dan međusobno iznose prljav veš.

foto: Printscreen:instagram/ANELI_HANCY

Inače, Stanija je pre dva dana priznala da je izgubila bebu sa pomenutim Asminom, ali isto tako da za svoju vezu s njim nije smela da kaže svojoj porodici, dok se oni nisu javno oglašavali, a mnogi se pitaju šta o svemu misli njena mama Slavica, te joj svakodnevno šalju razne poruke na Instagram nalogu koji je nedavno otvorila.

Slavica je svoju ćerku svim silama podržavala dok je učestvovala u rijalitijima i bila nebrojeno puta na meti raznih komentara i napada, međutim, sada po svemu sudeći nema reči za njenu ljubavnu romansu sa zauzetim biznismenom, dok je Stanija isto tako priznala da se plašila reakcije porodice s obzirom da njen izabranik druge vere.

foto: Printscreen/instagram

- Trebalo je da dođem ovde da odbranim svoju svemirksu ljubav, koja je bila na neki način i zabranjena jer je on druge vere. Meni je to predstavljalo najveći problem, jer sam ja dete iz rata, Srpkinja sam, ali malo naglašenija zbog moje sudbine, i on je to prihvatio. Onda sam i ja prihvatila njega i njegovu veru, ali sam krila od svoje porodice, nisam smela ime da mu izgovorim, odmah bi se znalo ko je i šta je... I to mi je bio najveći problem što sam ja krila od prodice, to mi je bio strah kako da ja saopštim svima, a sada je to najmanji problem - pričala je Stanija i dodala:

- Samo te prepiske koje su izašle sa ženom, za to mislim da mi je radio iza leđa. Vidi se kada je namontirano, a sada se vidi sa Instagrama njegov profi. Kada sam objavila jednu fotografiju na kojoj se vidi njegova tetovaža, neko mi je poslao: "Pitaj dečka za dete i ženu". Ja sam mislila da je to provokacija. Sve se činilo da su nekada bili zajedno, ali da je to završeno, onda ona ulazi i priča kako sam joj otela muža. I ona laže, ali sve će izaći na videlo.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs / Alo

Bonus video:

10:25 STARS-EP127