PRIZNAO DA VARA ŽENU! Janjuš potpuno raskrinkan, ovo je konačno KRAJ svim nagađanjima

Marko Janjušević Janjuš, poznati rijaliti učesnik, nastavio je da se druži sa nama putem malih ekrana u rijalitiju "Elita", a njegovo ponašanje već privlači veliku pažnju.

Bivši košarkaš se tokom leta pomirio sa suprugom Enom, a njegov odnos sa takmičarkama se mnogo prati. Neki već smatraju da će napraviti grešku i izneveriti suprugu.

Učesnik kaže da mu bebisiterke redovno čuvaju ćerkicu Krunu kad ide da se švaleriše, ali da nijedna devojka s kojom ima aferu ne može da ga odvoji od naslednice. Bivši košarkaš počeo je priču o svojim šemama nakon što je Lepi Mića potkačio muški deo učesnika rečima da za neke provereno zna da su im deca sama dok orgijaju, pa se Janjuš sam upecao i rekao da samo ponekad angažuje bebisiterke.

- Mnogi muškarci ovde glume svece i prozivaju žene. Imam ja razne izvore, znam za mnoge da se švalerišu i ostavljaju decu da ih čuva ko zna ko. Možda su i sama kod kuće dok oni idu da je*u sa strane. Nemojte da ja počnem da pričam - počeo je Mića, a Janjuš je krenuo da se pravda.

- Ima istine. Ja ću odmah da kažem da ostavim dete na dan kad odem da jeb*em sa strane. Znam ja na koga Mića misli, pa bolje odmah da kažem sam kako jeste. Moze neka da me odvoji od žene ali od ćerke nikada - rekao je on.

Janjušević je pričao o tome šta mu najviše prija i da mu, po svemu sudeći, još nije vreme da se skrasi.

- Jesam ja muškarac koji pored sebe ima ženu i dete, ali sam nekako ostao nezreo. Ponašam se kao tinejdžer, nisam se zasitio žurki i provoda, iako sam u godinama kad realno treba da se skućim i nađem normalan posao. Čim to probam, povuče me nešto sa strane i shvatim da nisam spreman. Mislim da će za to tek doći vreme. Rijaliti mi je dobar izvor zarade, ali ako hoću da se posvetim porodici kako treba, onda treba da budem napolju, a ne u zatvorenom prostoru. Nekad kao da nisam normalan, ali znam da će kad-tad sve da dođe na svoje - pričao je Marko.

