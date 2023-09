STANIJA NAKON SKANDALA NAPUSTILA SRBIJU! Nije otišla u Ameriku, ostaćete šokirani kad vidite GDE JE, na kraju sveta!

Starleta Stanija Dobrojević raskinula je sa verenikom Asminom Duržićem nakon što su se u medijima pojavili navodi da on ima ženu, koja je ušla u rijaliti "Zadruga 7 Elita".

Naime, ona je gostovala u emisiji "Amidži šou", te otkrila da ona i Asmin više nisu zajedno kao i da joj je preko potreban odmor zbog svega, te da se vraća u Ameriku što ipak nije uradila.

Sudeći po objavama na njenom Instagram profilu starleta je odučila da otputuje u Kini i tamo odmori od svega što ju je što ju je zadesilo prethodnih dana.

Podsetimo, Stanija je tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" progovorila o gubitku bebe koji je joj jako teško pao.

- To je nesto najlepše što ja priželjkujem da mi se konačno i desi u životu, tako da sam se ja toj vesti radovala, ali ta radost nije dugo trajala, zato što se desio taj pobačaj i gde sam završila kod lekara. Najviše me je emotivno poremetilo, to nije mala stvar. Ne bih puno o tome da pričam, biće, bitno da sam zdrava, prava i da mogu da imam decu. Verovatno se i desilo sa razlogom, jer, pogledajte sta se sve desilo, zamislite još da sam bila i trudna, ja ne znam, neka bude kako Bog odluči - rekla je Stanija.

