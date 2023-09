"DARKO MI JE OTKRIO S KOJIM ŽENAMA SE ŠVALERISAO" Sandra Rešić zna Lazićeve tajne, a NIJE JE ZVAO na svadbu! Ovo je rekla o Lukasu

Pevačica Sandra Rešić kaže da joj se Darko Lazić poveravao i pričao o aferama koje je imao sa ženama.

Ipak, iako su bili bliski, ona nij ebila među zvanicama na njegovoj svadbi s Katarinom. Ona kaže da joj je drago što se skrasio i napravio svadbu.

- Darkovu Katarinu sam upoznala, ali me Darko nije zvao na svadbu. Viđali smo se otkako su oni zajedno na slavama, nekim zajedničkim proslavama i tada smo ćaskale. Darko i ja se odavno znamo. Super nam je odnos i nekoliko puta smo noći provodili zajedno. Tada mi je pričao o svojim aferama, s kim se sve švalerisao i ko je bio u pitanju. Otvoreno je o svemu govorio, on je najopušteniji s ljudima koje voli - rekla je Sandra i dodala da je jedan od razloga što se više svakodnevno ne čuje s Lazićem taj što se ne odvaja od žene:

- Kad je to sve s Kaćom i Darkom postalo ozbiljno, udaljila sam se. Nije pristojno da više vremena provodi s drugaricama ili kolegama pored devojke koja će mu kasnije postati žena. Kad sam s njom pričala, samo sam rekla: "Kaća, drži uzde čvrsto, kako znaš i umeš." Eto, vidim da im super ide i mnogo mi je drago zbog toga.

Sandra je pričala i o Lazićevim učestalim skandalima u saobraćaju.

- Objasnila sam Darku da ne sme više da stavlja glavu u torbu. Rekla sam mu da svaki put kad mu padne na pamet da brzo vozi pomisli na decu, ženu, majku... Onda će da se smiri. Stalno samo viče: "Ma pusti me, bre!", tako da njemu s te strane nema pomoći. Doveo je sebe u situaciju da svaki naslov koji se pojavi u medijima o njemu bude loš, a to je šteta jer je pevač s prelepim glasom.

Pevačica se dotakla i karijere Ace Lukasa.

- Lukas mi je uvek govorio da sam umela da izaberem pogrešne pesme za pevanje, ali nikad da ne znam da pevam. On je vrhunski muzičar. Odličan je sluhista i retko ko može da dođe do nivoa na koji je on podigao karijeru. To je za poštovanje. Možda nikad neće da peva kao što je pokojni Šaban, kao što neki pričaju, ali će uvek biti Aca Lukas.

