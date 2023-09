RODITELJI SU OD NJEGA DAVNO DIGLI RUKE: Desingerici supruga zamera AFERE, a evo šta kaže kad će prestati da publiku LUPA patikom

Kontroverzni reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, poručio je da nikada neće prestati sa suludim performansima na njegovim nastupima.

Neću nikad prestati da udaram ljude čarapama i patikama u glavu. To je deo performansa. I kad su mi rekli da to ne radim, ja nisam odustao. Nema tu da li neko reaguje ili ne reaguje, jer mene ne zanima ko šta govori i ko šta piše. Mene to ne interesuje. Radim to što mislim da treba da radim, bitno mi je da se samo publika dobro provede. Nikad ne znam šta će dobro nastup da donese, ne smišljam unapred podu hvate - ističe Desingerica i otkriva kako njegova supruga reaguje na sve to što se dešava u javnom svetu.

- Supruga i ja smo imali konflikte oko natpisa za ženske osobe u medijima, konkretno za Maju Marinković. To je nešto što je loše po porodicu, rekla mi je da je loše da me povezuju sa drugim ženama. Žao joj je što je medijski to tako ispraćeno, nju to peče i boli. Što se toga tiče konkretno, zna kakva je situacija i da je ne varam - kaže Despić i dodaje:

- Šta da mi kažu roditelji na sve? Ja sam takav ceo život. Oni mi sve vreme pričaju i pričaju, ali meni to ne dolazi do mozga. Radim šta hoću sve vreme u životu, bez obzira na posledice. Uvek uradim ono što mislim da treba.

Reper je jedno vreme trenirao košarku.

- Pre sam igrao košarku. I kad sam bio najbolji u tome, nisam pratio košarku. Sport mi nije donosio novac i zato me privatno nije zanimao. Radim samo stvari koje mi donose novac. Sve što mi ne donosi novac me ne interesuje. Volim brze automobile, novac i sve što ide uz to. U kontaktu sam sa brojnim košarkašima, sve su mi to drugari. Igrao sam zajedno sa mnogima koji su danas vrhunski košarkaši. Dobar sam lik. Ne znam šta Nikola Jokić kaže za moju muziku ali kada bude čuo, reći će da je moja muzika gas - smatra Dragomir.

POSLE ODMORA ĆU SE OGLASITI O PREKRŠAJU Despić je priveden na Paliluli zbogRO navodne vožnje pod dejstvom psihoaktivne supstance, a nakon izlaska iz pritvora se oglasio. - Za sva dešavanja ću da se oglasim u narednom periodu jer je počeo moj odmor, a vidim da ga nemam. Odmor, bajo, bez telefona, nastupa i opet havarija. Nije sve kao što izgleda. Samo malo da se odmorim, pa ćemo da iznosimo papire, tako dalje I tako bliže. Mnogo sam se davao, bio sam bolestan, polomljen, bolestan sam nastupao i jedva sam čekao da dođe dan i da se odmorim 10 dana kao čovek, bez tenzije i muzike. Sad nemam snage da pričam, ništa više neću pričati. Ja hoću lepo da objasnim celu situaciju, šta je bilo, kako je bilo, da li sam kažnjen i koliko sam kažem, sve redom, pa da svakome bude jasno šta se tu desilo - govorio je Desingerica putem svojih storija na društvenoj mreži Instagram. Inače, reper je negirao korišćenje droge, a priznao je prekoračenja brzine. Po nalogu sudije za prekršaje, u određenom roku treba da donese zaključen sporazum o priznanju prekršaja za brzinu. Za drogu mora da donese nalaz lekara, analizu krvi. Ukoliko ne dostavi te dokaze u predvidenom roku, sudija za prekršaje će da ga kazni i za prekoračenje brzine i za vožnju pod dejstvom droge.

