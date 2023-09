Svakog ponedeljka započinjemo treći sat emisije Puls Srbije sa rubrikom Nezaštićeni svedok u kojoj naša poznata novinarka Ljiljana Stanišić otkriva do sada ne ispričane tajne i skandale koji su nedostupni našoj javnosti.

Voditelj ove uzbudljive rubrike Ivan Gajić zajedno sa Ljiljanom Stanišić osvrnuli su se ovog puta na jednu veliku prevaru i iskorišćavanje jednog čoveka iz državnog sektora.

- Naime, beogradska lepotica je saznala da dečko s kojim je u vezi zapravo, da to nije samo čista ljubav već da ima i interes. Ivane, tu priču sam čula iz prve ruke od nje. I nisam mogla da verujem prvo šta je takva žena kao što je ona, sebi dozvolila. To je žena na ozbiljnoj poziciji, veoma cenjena i poštovana. Bavi se šou biznisom i to je veoma na vrhu. Mogu da kažem, mlada, uspešna, prelepa, sve kvalitete ima kao čovek, a i opasna je. Zapravo tek sam sada otkrila koliko je ta žena opasna, preopasna. U svakom smislu te reči. A on je u državnom sektoru. Da kažemo da zavodi red i mir u državi - rekla je Stanišić i dodala:

03:08 ZAVODI RED I MIR U DRŽAVI, A VARA ŽENU I UZIMA PARE OD LJUBAVNICE! Stanišić otkrila SOČNI TRAČ iz prve ruke u programu UŽIVO

- Tako da, desila se ljubav, on je oženjen, ima ženu. Ne znam koliko dece ima, ali desilo se to da se među njima rodila ljubav, emocija, ali je ona bila ta koja je držala tu vezu čvrsto i jako. Da ga zadrži u svakom smislu te reči i da mu čuva leđa i brak. Verovali li ne, to je tako. A on namazanko jedan koji se krije iza uniforme i misli da može da sedi na dve stolice. Jedna da mu bude u kući i da čuva pokućstvo, a druga da mu održava to pokućstvo materijalno. Dakle, ne samo emotivno, nego i materijalno da ga pomaže. Zato što je ova lutka, kako sam je nazvala, zaista lepa žena i finansirala ga je u svakom smislu te reči. Sve bi to bilo okej, da nisam prisustovala i čula iz njenih usta sve to da je istina. Naravno nakon toga ga je ostavila.

