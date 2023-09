ČESTO PLAČEM JOŠ OD 1994. GODINE! Jašar Ahmedovski priznao da ga bolne emocije obuzimaju od kad mu se desila TRAGIČNA NESREĆA!

Jašar Ahmedovski održao je koncert na stadionu Tašmajdan na koji se čekalo jako dugo. Pred sam koncert rekao je da nema tremu, ali oseća odgovornost:

- Nek trema postoji već par dana, ali ne ona da me slomi, nego više neka pozitivna trema. Ustvari to je više odgovornost nego trema.

Predosetio je da će najemotivniji trenuci za njega, kada bi mogao da mu zadrhti glas nastupiti onda kada bude pevao pesme svog pokojnog brata:

- Ima dosta njegovih pesama koje ću pevati tako da verovatno da mi hoće u nekom trenutku zadrhtati glas. Solistički koncert je jedna velika emocija, tu se pevaju pesme koje su samo hitovi.

A na pitanje da li mu se i koliko često dešava da zaplača pevač je odgovorio:

- Naravno! Onaj čovek koji ne zaplače u nekom trenutku to je zaista...mislim ima ljudi koji su emotivni, ali ne plaču, ali ja ne spadam u te. Meni se to dešava još od 1994 i to jako mnogo - rekao je aludirajići na tragičnu smrt svog brata Ipčeta.

Podršku kolega smatra jako važnom:

- Podrška kolega je nešto najbitnije i zbog toga sam srećan, ali eto 40 godina sam na estradi. Ono što je takođe najvažnije jeste što generacije pevaju moje pesme. Svaki umetnik koji to doživi to je jedno veliko ispunjenje i znak da umetnik nije radio to što je radio uzalud.

Ilda Šaulić izrazila je veliko zadovoljstvo što će prisustvovati koncertu:

- Za mene je čast i zadovoljstvo da ovde budem večeras. Jašara znam još kad sam bila dete. Drago mi je da je upriličio jedan koncert, a malo je koncerata na koje želim da idem i da slušam pravu, kvalitetnu, narodnu muziku. Mislim da će ovo biti praznik za uši i za mene i za sve ljude koji će biti ovde večeras.

