SEKUNDE SU GA DELILE OD SMRTI! SEVERININ GITARISTA DOŽIVEO STRAŠNU NESREĆU! Pevačica se odmah oglasila i uputila mu poruku (FOTO)

Poznati hrvatski gitarista i Severinin dugogodišnji saradnik Ivan Pešut za dlaku je izbegao smrt!

Sve se desilo na autoputu A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smeru ka Zagrebu, kada je Ivanov automobi počeo da gori, a da on to nije primerio. Na sreću, jedan kamiondžija to je ugledao i počeo je panično da trubi kako bi skrenuo pažnju Ivanu da momentalno stane.

foto: Printscreen/Instagram

- Želim da se od srca zahvalim svima koji su stali da pomognu, iako se sve desilo za dva minuta. Nekoliko ljudi je izašlo sa aparatima za gašenje požara, ali je bilo bezbednije samo da se udalje. Veliko hvala članovima Hrvatskog vojnog orkestra i interventnim policajcima koji su se našli u prolazu i ponudili pomoć - napisao je on i dodao:

foto: Printscreen

- Ogromno hvala vatrogascima, HAC-u, a najviše vozaču kamiona koji je vatru ispod auta video pre nas, seo na trubu da shvatimo da nešto ne valja, te kamionom omogućio da pređem na desnu stranu i probam stati s vozilom koje u tom trenutku više nije imalo kočnice. Glava je na ramenima... Idemo dalje.

foto: Printscreen

Ubrzo se ovim povodom oglasila i Severina.

- Ovo je tvoj drugi rođendan, svi slavimo što ti se ništa nije dogodilo - napisala mu je pevačica na Instagramu.

Kurir.rs/ Telegraf.rs