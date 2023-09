FANOVI TEREZE KESOVIJE IZ HRVATSKE NAPALI KAJU! Smeta im što je pevačicin hit otpevala na ekavici! Ovo poručuje Ostojićeva

"Hrvatske pesme pevaj na ijekavici, u njihovoj originalnoj verziji", poručili su iz Hrvatske Kaji Ostojić nakon što je prepevala čuveni hit "Poslednja i prva ljubavi" Tereze Kesovije. Srpska pevačica je platila autorska prava za ovu numeru, za koju je snimila i spot u rodnom gradu hrvatske dive Dubrovniku.

Nakon što je video ugledao svetlost dana, nezadovoljni slušaoci iz Hrvatske su osuli drvlje i kamenje po Ostojićevoj i izvređali je na društvenim mrežama i Jutjubu.

- Ako već snimaš kaver, onda ga snimi u originalu. Ne možeš ga pevati na ekavici ako je original ijekavica. Ovo je prevelik zalogaj za tebe. Užas, malo je reći užas! Nijedna nota ne ide uz tebe! Ispoštuj pevačicu i narod i pevaj kako se peva ako već uzimaš tuđe - samo su neki od komentara koji se nalaze ispod Kajinog spota na Jutjubu, ali i Tik toku, Instagramu...

Kaja je platila autorska prava za pesmu Tereze Kesovije "Poslednja i prva ljubavi" nasledniku Kemala Montena, koji je autor ove numere. Zbog papirologije, autorstva, snimanja pesme i spota putovala je u Hrvatsku, a dozvolu da pesmu otpeva na ekavici ima i u pisanoj formi.

- Ja sam prilikom plaćanja autorskih prava odmah pitala da li moram da pevam u originalnoj izvedbi, na ijekavici, i rekli su mi da ne moram! Ja sam Srpkinja i normalno je da ću pesme, bile one bosanske, hrvatske, crnogorske, pevati na ekavici! Ako neko s tim ima problem, ne mora da sluša - kaže Kaja Ostojić i objašnjava da je njena namera bila da muzikom spaja ljude, a ne da pravi podele među ljudima.

- Nema sumnje da se podigla velika prašina oko toga da "neko dira u svetinju" i da li je trebalo da pevam na ijekavici ili ekavici, ali ja se neću baviti time. Pesma je ljubavna, jedna od najlepših sa ovih prostora i nastala je u neka mnogo srećnija vremena, tako da ću se ja fokusirati na ljubav, sreću i, naravno, muziku, jer je to ovde jedino važno! Veliki Kemal Monteno napisao je ovu pesmu za jedan od najraskošnijih vokala svih vremena Terezu Kesoviju, koja ju je svojom interpretacijom učinila ogromnom u svakom smislu, posebno pevački izuzetno izazovnom. Velika je hrabrost bila prepevati je u bilo kom aranžmanu. Oprostite mi što sam se usudila, i to vrlo svedeno, samo uz maestralno odsviran klavir da je prepevam! Dala sam joj svoj pečat u vidu ukrasa i emocije, i mislim da savršeniju emociju od ove koju sam dala nisam dala nikada do sada - rekla je Kaja Ostojić.

