NAKON ŠA, OGLASILA SE VANJA I ZADALA NAJJAČI UDARAC DO SAD "Ti čovek nikada nećeš biti"

Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša otkrio je javnosti da se razvodi od tiktokerke Vanje Aleksić, koju je oženio 20. jula ove godine.

foto: Pritnscreen/Instagram

Iako su stali na ludi kamen pre samo mesec dana, zbog nesuglasica došlo je do kraha ljubavi, a od tada u javnost ne prestaju da se iznose detalji koji polako otkrivaju pravu istinu.

Sada je putem Instagram storija, Vanja objavila poruku za koju mnogi kažu da je namenjena reperu koji je juče istakao da su sve njene izjave lažne.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja ću opet biti nasmejana. Za samo dan-dva, eventualno pet. Ti čovek nikada nećeš biti, ni za dan, ni za dva, ni za sve vreme ovog sveta - poručila je ona.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Vanja je u prvoj ispovesti okrila zašto je ostavila repera.

- Još uvek sam zvanično udata. Prezivam se Aleksić Ignjatović, to sam odlučila zbog sina, da se Nenad ne bi ljutio... Zato što je moj sin Ignjatović, samo iz tog razloga sam dodala Aleksić - objasnila je Vanja, ali razlog zbog kog je otišla od Nenada nije želela da otkrije.

- Mislim da to treba da ostane između nas dvoje. Imali smo nesuglasice, kao u svakom braku, ali mislim da je za sad ovako najbolje, da damo jedan drugom vremena da razmislimo o svemu. Najbolje da ostane između nas, ostaću dosledna da ne govorim o tome. Neću da dajem na značaju ljudima da mogu da pišu svašta nešto. Svašta se pisalo, ali se ništa ne zna. Samo mi znamo šta je tu bilo, nećemo javno da pričamo, to je naša intima - objasnila je tiktokerka.

Vanja je otkrila kako je reagovala kada je u emisiji "Ami G šou" čula reperovo javno izvinjenje.

- Primila sam izvinjenje. On je malo ishitreno reagovao, ja sam dobila osudu cele nacije, ali ni to nije moglo da mi skine osmeh sa lica. Srećom, on se izvinio, koliko je mogao objasnio je šta je tu bilo, da je ishitreno i burno reagovao, a i mogu da razumem afekat. Šta je tamo jedna osoba rekla, koja sa nama nije ni kafu popila, osim kad smo se sretale po svadbama, mene to ne dotiče, ja znam šta je istina, tako da ne može to ništa da me poremeti - rekla je Vanja Aleksić, a ljudi nagađaju da je ovim bocnula Jovanu Tomić Matoru, koja je prva javno osudila.,

foto: Printscreen

Aleksićka je otkrila i to da se njen i dalje zakoniti suprug odlično slaže sa njenim sinom i da su već razgovarali o pomirenju.

- Nenad mene voli. Naravno da volim i ja njega, ljubav ne može da nestane preko noći. Videćemo da li je pauza, kako će dalje teći sve. Na meni je da odlučim, videćemo da li sam spremna da se vratim tamo, ali naravno da ga volim, ljubav se ne zaboravlja. On mnogo voli mog sina, a i moj sin voli njega. Gde god da ga vidi, on njega zove: "Moj Ne, Ne", tako da, to mi je mnogo bitno, što su se tako lepo slagali. Kao pravi otac. Iskreno, njegov otac se nije ponašao prema njemu, kako se Nenad poneo. Razgovor smo možda i obavili. Zaključili smo da jedno drugom treba da damo malo vremena, tako da ćemo da vidimo u narednom periodu - ispričala je Vanja, a kada se pomenuo otac njenog deteta, odbila je da priča o tome.

- Bolje da ne pričam o njemu - rekla je Vanja, koja je Nenadu imala da poruči samo jedno:

- Nenade, volim te i čekaj me da se vratim. Šalim se... Pričaćemo - rekla je za Hype televiziju i dalje zakonita supruga Nenad Aleksić, Vanja.

foto: Kurir televizija

Ipak, reperu se ovo nije dopalo, te je žestoko odgovorio još uvek zakonitoj supruzi putem Instagrama:

- Ne šaljite mi snimak jer ono što neko izgovara za medije u postupcima je pokazao totalno suprotno. Vas može da laže ali mene ne, mnogo toga vi ne znate, reči su jedno, dela su užasna.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

05:53 Nenad Aleksić Ša