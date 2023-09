VELIKI VOJAŽOV INTERVJU! Progovorio o novoj devojci, iskušenjima, očinstvu: Sanjam da budem mlad otac, BIĆU NAJBOLJI ĆALE NA SVETU

S Mihajlom Veruovićem, poznatijem kao Vojaž, uradili smo totalno drugačiji intervju. Povod za naš razgovor bio je solistički koncert Vojaža i Nućija s prijateljima, koji će se održati 6. oktobra u Luci Beograd.

Na direktna i konkretna pitanja poznati reper je odgovarao iskreno i bez dlake na jeziku.

Godinama si u javnom svetu i kada pogledaš iza sebe, šta smatraš svojim najvećim uspehom, a šta promašajem?

- Najveći uspeh je taj što sam majci olakšao život, a promašaj što ne posvećujem sebi dovoljno pažnje. Nažalost, nikad to nisam radio. Uvek stavljam tuđe zadovoljstvo iznad svog. To jeste lepa vrlina, ali na duge staze čovek može da bude nesrećan.

Da li si očekivao ovakav život i sve što nosi posao kojim se baviš?

- Znao sam da je gadan, ali ne ovoliko. Mnogo različitih ljudi, situacija, naročito oni s kojima ne delim iste sisteme vrednosti. To mi je neverovatno. Čime sam ja okružen i gde se nalazim nekad je haos. Ali plivam u tome i čini mi se da je to ključni deo sazrevanja.

Koji su tvoji principi koje nikako ne gaziš?

- Zbog novca neću da radim ono što ne želim. Ne može čovek da me potkupi, niti da me uceni. Nikada ne gazim reč niti želim sebe da ubacim u neki porok i zavisnost od nečega.

Znači bilo je iskušenja?

- Nudili su mi sve što može da vam padne na pamet. Verujte da mi se ne navodi šta je to konkretno, ali svemu sam prisustvovao i ništa nisam probao, ostao sam dosledan svojoj reči.

Šestog oktobra će biti upriličen koncert u Beogradu na kom ćeš nastupiti sa ostalim kolegama. Da li ima rivaliteta među vama?

- Uvek ga ima. To je zdrava osobina, ima ga između braće rođene. Koja bi poenta mog uspeha bila ako nema nekog ko može da mi ga oduzme?

Čiji rad posebno ceniš?

- Respektujem momka Đorđa, koji peva ono što je njemu lično i ne juri komercijalni šablon u koji sam ja upao, već je ostao dosledan sebi, svojim principima i ima ogromno poštovanje s moje strane zbog toga. Što se dama tiče, tu je Aleksandra Prijović. Zna šta radi, jako pristojna devojka, biser i čitav paket je fenomenalan. Jako dobra muzika, dobar stas i glas i veliki respekt za nju.

Ima i onih pevačica koje moraju vulgarnošću da prikupe masu.

- U ovom poslu svako ima svoj način da dobije pažnju. Neko to radi kroz muziku, tu neku hemiju manipulisanja onim što im je bog dao. Ne želim to da osporavam, toga u ovoj industriji postoji mnogo pre svih nas. Bilo bi licemerno kada bih to osporio, naročito zbog pesama koje pevam i tekstova koje pišem. Žensko telo je umetnost ako se ne seksualizuje i neko ko ume dobro da manipuliše time, poštujem.

Privatan život intrigira. Trenutno si u vezi s devojkom iz Norveške. Da li ti lakše što je daleko?

- Mnogo bi mi lepše bilo da živi prekoputa mene i da možemo non-stop da budemo zajedno, da budemo po ceo dan tu. Ali muškarac, kad nešto hoće i dovoljno to želi, može sve da uradi. Meni nikad nije problem da organizujem svoje obaveze tako da nađem dan-dva da odem u Norvešku.

Nova izabranica je prva posle Breskvice koju si javno pokazao. Šta devojka koja je po tvojim merilima mora da poseduje da kažeš da je ona tvoja partnerka?

- Pre svega isti sistem vrednosti i cilj. Ne ulazim u veze tek tako. Sanjam o tome da budem mlad otac i da imam porodicu jako mlad. To mi je životni cilj veći od bilo čega. Devojka koja je spreman da zajedno sa mnom uđe u tako nešto i da se zabavljamo s namerom da to bude ozbiljno veliki je uspeh. Voleo bih da imam što veću porodicu jer sam rastao u takvom okruženju. Kao mali ništa nisam imao sem porodice i to me je učinilo neuništivim. Biću najbolji ćale na svetu.

