DARKO LAZIĆ MIRIŠE NA SKANDAL: Nakon raskošne svadbe presekao "OŽENIĆU NATAŠU BEKVALAC"

U emisiji Amidži šou, Darko Lazić govorio je o svojim ljubavnim izborima, životu ali i viralnim šalama koje kruže internetom.

U jednom momentu je Ognjen otkrio Darku koja je sličnost između njega i Nataše Bekvalac, aludirajući na to što se udavala više puta.

- Da li si video ono za Natašu Bekvalac? - upitao je Ognjen.

- Pazi, još nju da oženim i to je to. Ako se razvedem od Katarine, oženiću Natašu - našalio se Darko.

Podsetimo, Katarina i Darko nedavno su napravili svadbu za pamćenje, a prvi put su bili zajedno pre 14 godina. U pomenutoj emisiji, pevač je otkrio da se nakon raskida do pomirenja sve vreme periodično višao sa njom.

- To niko ne zna, ja ću prvi put to da kažem. Ona je imala dečka posle našeg raskida, ja sam imao devojku, kad god bih imao pauzu i bio slobodan i ona, mi smo se tako, svih 14 godina, viđali. Svih 14 godina uvek smo se viđali jer smo uvek bili u ljubavi, uvek se poštovali i na kraju je ovo moralo da se desi! Ovo je moja prva ljubav od koje sam na neki način bežao jer nisam bio spreman, ali sam uvek znao - ako ikada budem hteo da se oženim, ali zapravo, da će to biti ona - objasnio je folker.

