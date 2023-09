DRAGANA MIRKOVIĆ SPREMILA IZNENAĐENJE ZA PUBLIKU: KARTE ZA NAJVEĆE FANOVE DOSTUPNE VEĆ OD 16. SEPTEMBRA

Koncert koji je Dragana Mirković pre nepune decenije održala u beogradskoj Areni ušao je u istoriju kao događaj koji se dotada najbrže prodao u istoriji najveće dvorane na Balkanu. Pošto za njen spektakl zakazan za 29. decembar na istom mestu vlada još veće interesovanje, te je moguće da mnogi ne uspeju da nabave ulaznice koje žele, regionalna zvezda odlučila je da izađe fanovima u susret pa već u ovom trenutku mogu da se registruju na https://etix.rs/presale/ i tako dobiju priliku da među prvima kupe karte za muzički događaj godine.

Ali, to nije sve, u dogovoru sa organizatorima iz Skymusic-a, Dragana je odlučila da dodatno iznenadi najveće fanove koji će uz registraciju čak dva dana ranije dobiti priliku da sebi obezbede najbolja mesta u Štark Areni.

- Dragi moji, imam jedno jako važno obaveštenje za vas koji me non-stop pitate za karte. Vi koji se već sada registrujete, od 16. septembra imaćete prednost da birate mesta koja želite, a to je posebno važno za one koji žele fan pit. Naravno od 18. septembra počinje regularna prodaja karata, Jako se radujem proslavi svog velikog jubileja sa vama, jer to nije samo moj jubilej, to je naš jubilej. A do tada, puno vas pozdravlja, vredno se priprema, misli na vas i voli vas vaša Dragana- poručila je folk carica i izazvala salve pozitivnih komentara na društvenim mrežama.

Koliko je velika želja muzičke zvezde da se izađe u susret publici govori i podatak da će u periodu pretprodaje, do 20. septembra karte biti po povlašćenim cenama, a specijalno za publiku organizovan je i call centar na broj 066/8888-383 na kome će ekskluzivno moći da se rezervišu VIP ulaznice i karte za sektor barskih stolova.

