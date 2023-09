Mihajlo Veruović Vojaž jedan je od najpopularnijih repera današnjice, a ispred kamere Kurira najavio je svoj prvi koncert, te je sa nestrpljenjem otkrio sta publika od njega može da očekuje.

- Pripreme uveliko traju. Krenule su pre početka leta, tako da privodimo sve kraju i čekamo da se taj 6. oktobar desi. Ostale su neke sitnice, ali mislim da će ovo biti jedan veliki spektakl - rekao je pevač i dodao:

03:37 SAN MI JE EVROPA, KREĆEM NA ČASOVE GLUME! Vojaž progovorio o svom PRVOM KONCERTU, a onda otkrio više o svojoj NOVOJ DEVOJCI

- Odmor će da se desi tek posle ovog koncerta. Zato što nikada nemam vremena da se posvetim sebi. Ali mene loži da radim tako da svoj odmor provodim sa porodicom jer ih i ne viđam često. Meni se telefon zgadio i tih milion notifikacija. Legneš da spavaš u 2 ujutru pa te zovu 150 puta, u tim situacijama bih bacio telefon kroz prozor. Tako da kada je vreme za odmor, telefon je što dalje od mene.

Otkrio je i kakve planove ima za budućnost.

- San mi je Evropa. Želim da budem prvi balkanski izvođač koji je otišao van granica. To mi je pravi cilj. Takođe bih voleo da se više posvetim glumi. Jako sam zadovoljan sa tim. Završili smo 3. sezonu "U Klinču" i to bi trebalo uskoro da izađe na male ekrane. Našao sam se u nekim novim okolnostima i otkrio sam neki novi talenat na kome mogu da radim. Tako da ću definitivno otići na časove glume da to ode na neki drugi nivo.

foto: Kurir televizija

Cvetaju mu ruže i na emotivnom planu. Nakon raskida sa Breskvicom nedavno, po prvi put je javnosti predstavio novu devojku.

- Jako mi je lepo. Po prvi put se osećam lepo i onako kako bi klinac u mojim godinama trebao da se oseća. Jedino je problem ta razdaljina pošto je ona u Norveškoj, a ja u Srbiji. Mada kada muškarac nešto hoće, on može da uradi sve - rekao je pevač.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:32 Cecina sestričina proslavila punolestvo, Vojaž pevao