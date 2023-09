"PODRŽAVAM GA" Ana Radulović progovorila o ulasku svog MUŽA PEVAČA U ELITU: "Nema gledanja kroz prste..."

Nedavno je počela sedma sezona rijaliti programa "Zadruga" koja nosi naziv "Elita", a Ana Radulović od ove sezone jedna je od novih voditeljki ovog projekta.

Naime, uigranom timu koji čine Ivana Šopić, Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević, od ove sezone su se pridružile Ana Radulović i Maša Mihailović.

- Odavno sam imala želju da budem voditeljka rijalitija i da budem deo "Zadruge". Ko se bavi ovim poslom i kaže da nema takvu želju, taj nije iskren. Desilo se spontano, dobila sam poziv za emisiju "Narod pita". Pretpostavljam da sam se dobro snašla i da su bili zadovoljni i onda je usledio poziv da budem deo "Elite". Dobila sam poziv, nisam ja ništa nagoveštavala ili tražila - rekla je Ana.

Voditeljka je pitala Anu kako bi reagovala ukoliko bi njen suprug Mirče Radulović odlučio da uđe u "Elitu" i da li bi on, ukoliko dođe do toga, imao neke povlastice u odnosu na druge rijaliti učesnike.

- U ovom slučaju, možda bi mi i predstavljalo problem, ali ako bi on to odlučio, onda bi morao da bude svestan da ja moram da budem profesionalna i da tu nema gledanja kroz prste. Podržala bih ga u toj odluci, što da ne. Ja sam još davno bila za to da on uđe u rijaliti, ali je on neko ko puno radi i ja sada puno radim i mislim da u ovom trenutku ne bismo uspeli da uskladimo kada bi on sada ušao i ne bi bio tu 24 sata mesecima - rekla je Ana, a zatim je voditeljka upitala da li je nekad razgovarao sa članovima produkcije o ulasku u rijaliti:

- Nemoj to da me pitaš, ne mogu to da ti odgovorim - rekla je Ana kroz smeh.

