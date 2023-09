STANIJA KUPUJE DEČJU ODEĆU! Gubitak bebe ju je slomio, a sada šok potezom bacila javnost u rebus! Fanovi ZBUNJENI (FOTO)

Starleta Stanija Dobrojević našla se u centru skandala, kada je rijaliti učesnica Aneli Ahmić svojim ulaskom u ''Elitu'' raskrinkala njenu aferu sa Asminom, koji je navodno Anelin suprug, a sada je ponovo šokirala javnost.

Ona je nedavno izgubila bebu, što joj je jako teško palo, a sada je zbunila fanove i šokirala javnost kada je objavila fotografije dečije odeće na svom Instagram nalogu.

Na njenom profilu našle su se fotke ženske odeće za bebe, rože jaknica i bela haljinica, što je naišlo na brojna pitanja pratioca.

- To je nešto najlepše što ja priželjkujem da mi se konačno i desi u životu, tako da sam se ja toj vesti radovala, ali ta radost nije dugo trajala, zato što se desio taj pobačaj i gde sam završila kod lekara. Najviše me je emotivno poremetilo, to nije mala stvar. Ne bih puno o tome da pričam, biće, bitno da sam zdrava, prava i da mogu da imam decu. Verovatno se i desilo sa razlogom, jer, pogledajte šta se sve desilo, zamislite još da sam bila i trudna, ja ne znam, neka bude kako Bog odluči - govorila je Stanija nakon gubitka bebe.

Podsetimo, Stanija je za medije tvrdila da nije imala saznanja o tome da je Asmin oženjen, već da je bila samo upućena da ima dete. Iako je imala nameru da prvobitno brani svoju ljubav s Asminom, ona je ipak donela odluku da na ovaj odnos stavi tačku, nakon čega je otputovala iz Srbije.

