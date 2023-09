ANELI OTVORILA DUŠU O ASMINU I STANIJI! Otkrila da li bi mu oprostila VEZU sa starletom, pa priznala zašto ju je UHODILA

Aneli Ahmić i Bojana Pavlović razgovarale su o Asminu Durdžiću i starleti Staniji Dobrojević, koju je Aneli optužila da joj je rasturila brak.

- Moj je izbor bio da odem tamo a ne znam jezik i nemam prijateljice. Mogla sam se ja družiti, ali nisam htela na silu, treba sa nekim da se poklopim, meni je on bio dovoljan. Ono što ne znaš to te i ne boli, ali nije mi trebao uraditi ovako javno još Stanija, takva ličnost. Ajde da je otišao, zaljubio se i rekao da imamo šta god nam treba od pomoći i da neće biti tu - rekla je Aneli.

foto: Printscreen Zadruga

- Mislim iskreno da tebi nije do para - rekla je Bojana.

- Meni je bitno da se brine o detetu, samo to. Ne radi se o parama Bojana, ali svaki muškarac mora da brine o svom detetu - dodala je Ahmić.

- Ne mora, gde to piše. Ti se pogrešno izražavaš, potenciraš da je ostavio hiljadu evra - rekla je Bojana.

- Ali ženo ja njega volim, volela sam ga. Ne potenciram ja pare, ali i novinari me pitaju. Mene ne zanimaju pare, naravno da svoje dete mogu izdržati ali to nije lepo za gledati - priznala je Aneli.

- Zašto si ti gledala njen stori? - pitala je Pavlovićeva.

foto: Printscreen Zadruga

- Kako što sam gledala ženo, pa srce mi se cepalo. Nisam ja gledala ša ona radi već šta on radi, da li je voli -odgovorila je.

- Je l' bi mu ti oprostila kad bi se vratio? - pitala je Bojana.

- Ne bih - rekla je Aneli.

- Ne verujem ja u to. Je l' ti misliš da te nije varao pre Stanije? - pitala je Bojana

- Nisam ja to znala, on mi je rekao to kad je krenuo u Majami, nisam ja pristala na drugu ženu. Kontaš li ti da je on čovek kojem sam rodila dete, nije on meni momak. Ja sam se nadala da će je ostaviti, mislila sam da je to njegova igra - rekla je zadrugarka.

