OGLASIO SE STANIJIN SVEKAR! Asminov otac udario po bivšoj snajki Aneli, a evo šta kaže o Dobrojevićki i njenim golim fotkama

Već desetak dana traje rat između učesnice "Elite" Aneli Ahmić i njene porodice s jedne strane i njenog,kako ona tvrdi muža, Asmina Durdžića s druge strane, koji ju je ostavio zbog Stanije Dobrojević.

foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

Ona u rijalitiju je iznela mnoge tvrdnje, ali ni on ne miruje, pa svakodnevno objavljuje prljav veš o ženi s kojom ima dete. I na njenom Instagram profilu se objavljuju razbe stvari kako o njemu tako i o Staniji, koja je od skandala pobegla u Kinu.

Sada se uključio i Asminov otac, Mustafa Durdžić, koji je rešio da javnmo stane na stranu svog sina.

foto: Printscreen/Facebook

On je na svom Fejsbuk profilu objavio papire na nemačkom jeziku, za koje kaže da je Anelino saslušanje u Interpolu. Podsetimo, njegov sin je optužio bivšu da je hapšena u Minhenu zbog šverca kokaina i krađe od milion evra. Uz ove papire Asminov otac je napisao o čemu se radi:

foto: Printscreen TV Pink

- Ja znam da mediji nisu razumeli. Ne radi se o 750.000 evra nego se radi o nepoznatoj cifri. Aneli Ahmić u saslušanju koje je za Interpol uradila državna tužiteljka 2018. godine je izjavila da je u putovalki nosila nekada 500.000, nekada 750.000, a nekad i do milion evra. Prva slika ispod je njen potpis. Drugu sliku sam malo prekrio zbog imena osoba koje se spominju, a koje objavljuju statuse sa Anelinog telefona. One nisu znale da sam u posedu kompletne dokumentacije u kojoj sve sama Aneli piše o sebi, svojoj porodici i muškarcima sa kojima j ebila. Kunem se, da nije krenula sa onim lažima u startu, nikada ni ona ne bi znala da znam svu njenu prošlost do 2020. godine ' napisao je on.

foto: Printscreen/Facebook

Durdžić se u sledećem postu bavio Stanijom, koja je ostavila njegovog sina smatrajući da ju je slagao.

foto: Printscreen/Facebook

- Ko je Stanija? Staniju smo upoznali u julu 2023. Nakon 20 godina osetili smo neku sreću, zadovoljstvo. Prvi put smo moja supruga i ja doživeli sina drugačijim, srećnim. Oboje su bili srećni. Staniju smo doživeli posebno. Čuli smo se svaku noć i videli. Smejali se. Stanija je model, a njene slike su izvor njene zarade. Stanija ne može da bude sa bilo kakvim muškarcem. Stanija je osetljiva na miris. Znam kakve su takve žene jer i ja imam takvu. U njen stan ne može da uđe osoba u čarapama u boji. Nemožeš da sedneš na stolicu ako imaš farmerice. Žena je izuzetno čista. N wpije, ne puši, ne drogira se, nema nijednu tetovažu. Ja znam da nas mentalitet osuđuje, a isto znam da je žena na svom mestu. Siguran sam da će jednog dana Stanija biti nekom dobra i verna žena. Žena zna da kuva. Sama pegla svoju odeću i održava svoj stan. da bi pisali o Staniji treba da je upoznamo pa tek onda da sudimo. Stanija, neka te Alčah nagradi sa svim što poželiš. nek ti se svi snovi ostvare ' napisao je on i objavio Asminovu i Stanijinu fotografiju.

Kurir

Bonus video:

00:06 Stanija Dobrojević uživa sa misterioznim dečkom