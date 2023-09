MLADIM DEVOJKAMA GOVORIM DA OSTAVE ESTRADU I BUDU OPERSKE PEVAČICE: Vana ima dva koncerta u Beogradu, a njega bi volela da upozna

Hrvatska pevačica Ivana Vrdoljak Vana, nekadašnja članica dens grupe Electro Team (E. T.), održala je pre dva dana intimni koncert samo za novinare kao najavu njena dva nastupa 5. i 6. oktobra u "Bitef art kafeu" u Beogradu. Jedan od najboljih pop vokala na Balkanu za Kurir je otkrila šta se u njenom životu promenilo otkad je postala baka i šta misli o muzici koja je danas popularna na Balkanu.

- Ovde sam već bila i znam šta me čeka. Jedva čekam opet. Kako sam ja dete kluba, obožavam tu atmosferu, jer se direktno obraćam ljudima i gledam ih u oči. Ja sam kao stroga mama, možemo da se zezamo, ali kad ja pevam, vi treba da ćutite (smeh).

Nova pesma "Navika", koju ste nam otpevali, podseća na Bajagin stil. Da li vam je on možda bio inspiracija?

- Nije mi Bajaga bio uzor, iako mi se njegov poslednji album baš sviđa. Volela bih da ga upoznam, jer ne znam puno ljudi u Beogradu. Nisam prosečna publika koja se zadovoljava starim pesmama. Kod sebe i kod drugih tražim novi nerv, misao i rečenicu.

Malo je nedostajalo da budete profesorka engleskog, ali ste na kraju izabrali muziku. Šta je bilo prelomno?

- Obećala sam roditeljima da ću da završim fakultet i osećam se malo loše što to nisam ispunila. Kad me je malo obuzela karijera 1993, rekla sam im da moram malo stati na loptu i da se posvetim muzici jer mi ide super. Ruku na srce, ne bih bila naročiti profesor engleskog, a mislim da nisam loš performer.

foto: EPA Paulo Novais

Zapevali ste i s Bočelijem.

- Imala sam lično problem s tim pevanjem. Kad sam čula koju pesmu želi da otpevamo, zapitala sam se zašto baš ja, jer sam ja pop sopran. Malo sam pretraživala na internetu i našla sam verziju koja nije operska. I rekla sam sebi da će to biti moj put. Nazvala sam školu pevanja i tražila im pomoć. Nedelju dana smo vežbale i tako da sam ja bila spremnija od njega. Mislim da je to najsvetliji trenutak u mojoj karijeri.

Opera vas nije privlačila?

- Učinilo mi se da je životni stil operskih pevačica meni neatraktivan. Mislila sam da su predebele, nose odeću za stare i imaju punđe, a iz ove vizure mogu da kažem da sam bila baš glupa jer operske pevačice danas izgledaju kao seks-bombe i ljudi stoje u redu da se slikaju s njima. Kad sada vidim talentovanu devojku, kažem joj da vežba pevanje i da ostavi estradu, ali samo ako je baš talentovana jer osrednjost ne podržavam.

foto: Ana Paunković

Ostajete li pri tome da i dalje sama pišete svoje pesme?

- Obećala sam da ću objaviti album na kome će sve pesme biti moje i to će se dogoditi za otpilike mesec dana. Pesma "Navika" je s tog albuma. Jako se lepo osećam u ulozi autora, ovo će sad zvučati prepotentno, ali mislim da sam prerasla kategoriju pevača.

Pratite li novu muziku? Kako vam se dopada moderan zvuk?

- Ne mogu reći da slušam svašta, ali pokušavam da imam uvid u sve. Primećujem novi način izražavanja, koji je za nas starije surov, brutalan, prost i eksplicitan. Postoji razlog zašto je to tako i mladi imaju pravo da se tako izraze. Vidim po svojoj deci da jako dobro prihvataju taj sirovi način izražavanja iako tako ne žive. To je ono što želiš čuti, konformizam nije za mlade ljude.

Šta danas mora da poseduje pevač da bi ostvario uspeh? Da li je glas dovoljan?

- Iz mog dugog iskustva ili imaš ili nemaš ono nešto. Ako nemaš, stekni to pod hitno. Scena je viša u odnosu na publiku, makar to bila i gajba piva. Ako se ti popneš na scenu, svi gledaju u tebe jer si viši od njih. Zasluži to. Izvedi nešto da neko ne može da skine pogled s tebe, a ako je moguće, neka svi gledaju u tebe. Nemoj propustiti da te sputava sramežljivost ili lično mišljenje da si nešto veliki.

foto: ATA images

Pojedini naši izvođači imaju zabranu da nastupaju u Hrvatskoj. Kako vi gledate na to?

- Pretpostavljam da je to neka vrsta imidža koje određeno mesto želi da pokaže zbog drugih turista i gostiju. Trebalo bi da se bolje koordinišu i da znaju šta publika traži i da tako postupaju.

Kurir.rs/ Maša Kostić i Ljubomir Radanov

