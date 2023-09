NENAD ŠA NIJE UZ NJIH NA OVAJ VAŽAN DAN! Vanja pokazala sina i PORUKOM rasplakala mnoge: Evo sta slave

Supruga repera Nenada Aleksića, Vanja Aleksić Ignjatović, danas slavi 27. rođendan.

Proslavu je organizovala u kući koju je specijalno dekorisala za ovu priliku, a tu su i baloni roze boje u obliku broja 27 i srca.

foto: Printscreen Instagram

Vanja ovaj važan datum obeležava sa svojim sinom, kog je konačno pokazala javnosti, a koliko vidimo po objavama, Ša nije sa njima.

Njih dvoje su zajedno pozirali, dok je torta sa vatrometima i svećicama na stolu ispred njih.

- Moj šašavi dečak, moj sin, moj život - napisala je u emotivnoj objavi Aleksićka.

foto: Printscreen Instagram

Inače, Vanja je nedavno prvi put otvoreno progovorila o razlogu zbog kog želi da se razvede od Nenada.

- Primila sam izvninjenje. On je malo ishitreno reagovao... Ja sam dobila osudu cele nacije, ali ni to nije moglo da mi skine osmeh sa lica. Srećom, on se izvinio, koliko je mogao objasnio je šta je tu bilo, da je ishitreno i burno reagovao, a i mogu da razumem afekat. Šta je tamo jedna osoba rekla, koja sa nama nije ni kafu popila, osim kad smo se sretale po svadbama, mene to ne dotiče, ja znam šta je istina, tako da ne može to ništa da me poremeti - rekla je ona, a ljudi nagađaju da je ovim bocnula Jovanu Tomić Matoru, koja je prva javno osudila.

Kurir.rs/Telegraf

