NAŠA VODITELJKA JE U BRAKU SA OVIM BIZNISMENOM! Imali venčanje iz snova u Africi, a sad isplivala njihova prva zajednička FOTKA

Voditeljka Aleksandra Gudelj nedavno je bila gost na 18. rođendanu ćerke Aca Pejovića, gde je došla u pratnji supruga Veljka.

Inače, Aleksandra i biznismen Veljko Gudelj su godinama u skladnom braku, a roditelji su troje dece: Milijane, Damjana i Emilije. Kako je voditeljka istakla jednom prilikom, uvek je želela veliku porodicu, kojoj će moći da kuva i eksperimentiše u kuhinji:

- Uvek sam maštala o tome da ću imati veliku porodicu, i da ću s ljubavlju za nju pripremati hranu, kombinovati začine i birati recepte. Tako su radile moja mama i baka. Suprug i sinovi su pravi gurmani, meni je to drago. Stariji sin odmah posle škole zove da pita šta ima za ručak, a čak i moj suprug zove s poslovnog puta da vidi šta li sam napravila", ispričala je ona svojevremeno za Gloriju.

Malo je poznato da se par venčao u Africi, a potom je u Srbjii organizovao crkveno venčanje: "Mi smo imali dve ceremonije, jednu na Mauricijusu, gde nas je venčao matičar, i drugu u Beogradu, u crkvi. I onda zamislite koliko mi događaja za prepričavanje imamo ", ispričala je Aleksandra. Kako je istakla, baš nedugo pre toga su se na svoju godišnjicu braka prisećali svog prelepog afričkog venčanja i setili simboličnog trenutka koji će pamtiti zauvek.

"Setili smo se kako nam je za oba dana padala kišica i kako je to u Africi znak velike sreće.Čak se pojavila i duga ispod koje smo napravili predivne fotografije. Bilo je tu i zanimljivosti, poput one da me je dever izveo i predao budućem mužu, a potom mi bio svedok, tj. kum na venčanju", ispričala je voditeljka.

