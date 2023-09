RASTIN ŠOK INTERVJU! Reper progovorio o filmu, danima u ćeliji, ZATVORSKOJ POSETI Ane Nikolić, devojci, rehabu i POROCIMA...

Sa Stefanom Đurićem Rastom uradili smo intervju na kakav nismo navikli kada je on u pitanju jer inače ne voli da priča o privatnom životu. Povod za naš razgovor bila je najava autobiografskog filma i novog reperovog albuma "3211", koji govori o njegovom četvoromesečnom boravku u zatvoru.

Na direktna i konkretna pitanja poznati reper je odgovarao iskreno i bez dlake na jeziku.

foto: Marko Obradović EDGE

Da li bi snimio film da nisi bio iza rešetaka četiri meseca?

- Sigurno ne bi došlo do snimanja filma da nije bilo te situacije. Imao sam u planu neki dokumentarac, pre nego što sam uhapšen. Ovako nešto nismo ni planirali niti je mogao bilo ko da planira, osim policije. Svakako, ovo je neki sudbinski momenat, koji se desio u pravom trenutku. Uvek kažem, kad mi se nešto dogodi, ko zna zašto je to dobro, iako to tad tako ne deluje.

Je l' postojala mogućnost da te u filmu glumi neko od poznatih glumaca ili si odmah znao da ćeš ti najbolje predstaviti publici ono što si proživeo?

- U početku mi se sama ideja da me neko glumi svidela, posebno jer ne volim da budem ispred kamere. Kasnije smo odustali od te ideje, te nismo nikog uzimali u obzir.

Iza nove pesme "Kavez" krije se posebna priča.

- Da. Nju sam napisao u policijskoj stanici u 29. novembra i ona mi je jedna od najomiljenijih. Odmah mi je u glavu ušao refren i to sam repovao u glavi dok sam se non-stop vrteo ukrug 48 sati. Samo želim da znam kako je bilo onim ljudima koji su me gledali na kameri. Bilo je samo: 20 sklekova, pa malo repujem, pa opet 20 sklekova i tako ukrug. Ja sam se tad nadao da ću odatle otići kući i da će sve to da se završi. Toliko sam dobro taj refren smislio u glavi, da sam, čim sam ušao u Centralni zatvor, tražio olovku i papir da to zapišem da ne zaboravim.

Na poročan život si stavio tačku. Da li si potražio stručnu pomoć nakon izlaska iz zatvora?

- Kada sam bio unutra, bio sam optužen za dilovanje trave. U celom mom procesu jasno je da imam toliko novca da mi se ne isplati da dilujem travu za 500 ili 1.000 dinara i da je to potpuna nebuloza. Nama je bilo bitno da od kvalifikacije prodaje droge sve to dođe na kvalifikaciju konzumiranja i lične upotrebe. Ja sam u tom procesu bio kod žene koja je veštak, psihijatar i psiholog, i ona je dala zaključak da ja nisam zavisan od bilo koje supstance i da nisam neko ko zloupotrebljava to. To je meni u tom trenutku otežalo situaciju, kad je u pitanju pravni momenat. Meni je tada više odgovaralo da ona napiše da sam ja zavisnik. Nikad nisam imao situacije da sam imao probleme sa zavisnošću ili apstinencijom.

Hoćeš li brojku "3211" istetovirati na svom telu pošto za tebe ima posebno značenje?

- Iskreno, nisam o tome razmišljao jer sam se davno tetovirao kad to nije bilo "in". Ko zna, možda i hoću jednog dana. Ti brojevi mi jesu sudbinski, posebno 11.

Da li si scene u filmu iz zatvora snimao baš u ćeliji gde si proveo četiri meseca?

- Hteo sam da to bude autentično, ali je problem bio jer je tad bila korona i svuda je bio ograničen pristup zatvoru. Kad sam ja izašao i kad sam imao nanogicu, mi smo snimali taj deo u ćeliji kod mene u stanu. Od mog stana smo napravili kompletnu "ćeliju" jedan na jedan, kao da je prava. Imao sam te momente da sam zvao ljude koji to nisu znali kod mene na kafu. Čim bi to videli, bili su u šoku, govorili su mi da sam mazohista. Ta "ćelija" je tri, četiri dana bila kod mene u stanu dok smo snimali te scene.

foto: Stefan Stojanović MONDO, Damir Dervišagić

Kako je izgledao tvoj susret s bivšom suprugom Anom Nikolić kada ti je došla u zatvorsku posetu?

- Bila je samo jednom. Taj susret je bio dosta smešan s obzirom na situaciju u kojoj smo se nalazili. Ona ima dosta specifičan smisao za humor, tako da smo se smejali toj poseti.

Zašto nema Ane u filmu?

- Nije bilo nikakve zle namere kada samo odlučili da Ana ne bude prikazana u filmu. Ja sam u startu bio za to da se ona pojavi u filmu i da glumi samu sebe, ali je jako teško naći nekoga ko bi mogao da isprati taj karakter u svakom smislu, tako da smo na kraju odlučili da taj segment nećemo imati u filmu. Takođe, nismo stavili ni posetu moje majke u film.

Da li je Ana imala prilike da pogleda film? Postoji li mogućnost da ponovo sarađujete u poslovnom smislu?

- Nije. Mali krug ljudi je videlo film, sve smo čuvali u tajnosti, a i hteo sam neke ljude da sačuvam da sve pogledaju čiste glave i razuma. Što se tiče saradnje sa Anom, zašto da ne? Ići ću i kod nje na koncert u Arenu ako ne budem radio tog dana.

Čime te je nova devojka Marija osvojila?

- Svojim bićem i postojanjem.

foto: Marko Obradović EDGE

Specijalni poklon Bogdan Bogdanović mi je dao dres sa autogramom Iako je oduvek bio drugačiji kada je stajling u pitanju, Rasta je ovoga puta oduševio sve prisutne svojom odevnom kombinacijom na konferenciji za medije. On se pojavio u sportskom fazonu i to ni manje ni više nego u dresu košarkaša Bogdana Bogdanovića, kapitena srpske reprezentacije. - Dobio sam dres lično od Bogdanovića i to sa autogramom. Veliki sam fan - otkrio nam je Rasta. foto: Kurir

Kurir.rs/Aleksandar Panić

