"NIMALO NIJE BILO SMEŠNO BITI U ZATVORU" Rasta o hapšenju i svom filmu, a onda se dotakao i bivše žene Ane Nikolić, za ovim ŽALI

Reper Stefan Đurić Rasta progovorio je o svom autobiografskom filmu, pod nazivom "3211", a tom prilikom dotakao se bivše supruge Ane Nikolić, kao i dana provedenih u zatvoru.

- Imam lep razlog da ustanem ranije. Imam sreće da ćerka ima lep ritam spavanja. Ona odspava, a ja mogu svašta nešto da završim dok ona ne ustane - rekao je Rasta u Jutarnjem programu na Pinku, a onda detaljno progovorio o zatvorskim danima koji su Rasti bili inspiracija za autobiografski film nazivom "3211".

foto: M.M./ATAImages

- Ja sam uvek pričao da će me Tara pitati gde sam bio sve to vreme, na najbolji način ću moći da joj objasnim zbog čega sam joj nedostajao toliko. Nisam želeo da mi Tara dolazi u posete, mislila je da sam u Nemačkoj. Uvek će doći momenat da se sve objasni. Sve se dešava s razlogom. To je jedna forma koju smo napravili možda revolucionarno, mi ga zovemo muzički film, ima elemenata drame, prvi put sam ja u ulozi glumca. Glumim sebe. Gledaoci će moći iz mog ugla da vide šta se desilo bez nekog ulepšavanja. Priča je poučna, nije glorifikovanje, nema eksplicitnog sadržaja. Zaista pametno priča priču koja će dati dosta dobre zaključke - rekao je reper i dodao:

foto: Petar Aleksić

- Nimalo nije bilo smešno biti tamo, sve je za ljude. Ili si bio u vojsci ili u zatvoru, što kaže moj deda. Naučiš šta je disciplina. Unutra nisam imao nikakvih problema zaista. Imao sam koliko toliko lepe momente i trenutke . Ja sam vernik i gledam prvo da se zahvalim Bogu i gledam šta mogu u tom trenutku da radim i kako da racionalizujem. Pisao sam unutra album, scenario za spot... Ja sam u jednom momentu samo jurio za sveskom i olovkom i pisao sam pesme. Neke sam prodao, neke sačuvao. Radujem se kao da mi je prvi album. U jednom momentu sam imao kućnu ćelijsku koja je bila kao zatvorska. Nosio sam nanogicu. Voleo sam da pozovem komšije da dođu da vide kako to izgleda - kaže Rasta.

On je otkrio i da se pevačica Ana Nikolić neće pojaviti u filmu.

- Postoji velika ekipa poznatih glumaca. Sultanović, Rale Milenković. Imao sam tremu prvi put posle dugo vremena. Imao sam i odgovornost. Lako je raditi sa veličinama, bio sam oduševljen. Tare ima u filmu kao neizostavni deo mog života, ona je stalno prisutna... Ana nema udeo u filmu, ja sam prvi bio u nekom momentu da se ona pojavi da glumi sebe. Imao sam mnogo materijala, ali žao mi je. Možda ću neki deo materijala da stavim u spot - poručuje Đurić.

kurir.rs/Pink/Blic

Bonus video:

01:33:19 KONTRA SHOW EP5 Gost: Stefan Đurić Rasta