OD ABORTUSA DO VAĐENJA ZUBA: Ovo su SAMO neke od BIZARNIH stvari koje SLAVNE GLUMICE rade zarad SLAVE I KARIJERE

Velikim holivudskim zvezdama mnogi bi pozavideli na raskošnom životu, glamuru, luksuzu i svemu onome što takav životni stil nosi. Preskupa garderoba i šminka, crveni tepisi i puni bankovni računi prve su asocijacije na najveća imena, ali, mnogo se puta ispostavilo da nije sve onako kako izgleda.

Glumačke uloge su mnogima donele slavu, ali su i naplatile svoju cenu. Slavne dame radile su razne bizarne stvari kako bi stigle do zacrtanog cilja, a mi vam u nastavku donosimo neke od njih.

foto: Profimedia

Legendarna glumica Džoan Kraford, ujedno i majka jedne od najuspešnijih manekenki svih vremena, Sindi Kraford, radila je bolesne stvari kako bi zablistala. Proslavila se ulogom u filmu 'Mildred Pierce' iz 1945. godine, a za njega je dobila i Oskara. Međutim, ulogom u 'What Ever Happened to Baby Jane?' iz 1962. godine postala je još poznatija, a njen izgled postao je simbol lepote. Ipak, osmeh po kojem su je mnogi pamtili, nije došao prirodno. Naime, glumica je izvadila zadnje zube kako bi imala lepši oblik vilice.

"Imala sam samo 23 godine. To se zvalo kopča, kad uklonite zadnje zube, vilica vam se izdužuje na elegantniji način. Agent mi je rekao da, ako želim da radim nakon 25. godine, moram da investiram u sebe pa sam to i uradila. To nije bila retkost', ispričala je jednom prilikom.

foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Takođe, česti su zahtevi reditelja i producenata da glumci smršaju ili dobiju određeni broj kilograma kako bi što bolje prikazali ulogu. Tako je En Hatavej trebala da dobije 11 kilograma za snimanje filma 'Les Misérables'. Da bi za kratko vreme uspela da dostigne cilj, morala je da se služi nezdravim metodama.

Suprotno tome, Natali Portman morala je brutalno da smrša za ulogu u filmu 'Black Swan' pa je neko vreme jela samo šargarepu i bademe. Isto je morala da učini iZoi Kravic, koja je 2015. godine glumila devojku koja ima bulimiju i anoreksiju. Opet, s druge strane Šarliz Teron morala je da se udeblja 50 kilograma zbog uloge u filmu 'Tully'. Međutim, malo joj je vremena trebalo da vrati staru kilažu.

foto: BB/ADM/MPI / Capital pictures / Profimedia

Ipak, najteži zadatak imala je zvezda filma 'The Wizard of Oz', Džudi Garland, koja je morala dva puta da pobaci upravo zbog karijere. Prvi je put imala samo 19 godina, drugi put 21., a tu odluku doneo je filmski studio za koji je tada radila. Smatrali su da bi joj trudnoća uništila karijeru, budući da je bila na vrhuncu popularnosti.

Još jedna glumačka legenda, Beti Dejvis, u svojoj biografiji priznala je da je abortirala nekoliko puta samo kako bi mogla i dalje daradi. Jednom je to učinila zbog filma 'Of Human Bondage' koji joj je ujedno doneo i prvu nominaciju za Oskara.

foto: Profimedia

Jako je hrabra bila je i Tipi Hendren na koju su u Hičkokovom ostvarenju 'The Birds' pustili prave ptice da je napadaju. Naime, u pitanju je čuvena scena na tavanu, za koju je glumica, na kraju, dobila Zlatni globus.

