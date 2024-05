MOMCI KOD BEOGRADA NA VODI VARAJU LJUDE: Ovako ih navuku da mu im daju pare, imaju taktiku na koju mnogi nasednu (FOTO)

Mladići varaju Beograđane kod Beograda na vodi tražeći novac za autobusku kartu jer ih je navodno neko opljačkao.

Građani upozoravaju da je reč o prevari koja se dešava mesecima unazad u glavnom gradu i to obično na prometnim mestima gde ima dosta turista.

Najnovije upozorenje građana se pojavilo na beogradskim Instagram stranicama gde navode da je reč o momcima koji imaju dvadesetak godina i traže novac za autobusku kartu.

U stvari građani koji su ranije naseli na sličnu prevaru objasnili su i da novac ne uzimaju za kartu, već obično za alkohol kao i da mnogo ljudi nasedne jer se sažali na njihovu priču da su bez telefona i para u velikom gradu i da ne mogu da se vrate kući.

- Juče mi ispred autobuske stanice u Bg pridje dečko od 17-18 god i pita me u kom pravcu da ide kako bi stopirao do Novog Sada pa posle do Odžaka. Kaže izdžeparili ga i nema para za kartu. Bi mi ga žao i dam mu 1.500 dinara za kartu. Ostavio mi je mamin broj telefona koji je uvek nedostupan. - Reče mi supruga da ne može da veruje kako ja uvek naletim na takve i koliko sam naivan. Nerado priznajem, a izgleda da je u pravu. Dečko je toliko mlad, a tako je dobro odigrao tu ulogu da je to neverovatno. Nek' mu je sa srećom, a ja moram da prestanem da verujem svakome. Hteo sam da vidim da li je bezbedno stigao, a pare sam dao bez očekivanja da mi vrati. - napisao je nedavno jedan korisnik društvene mreže X.

Juce mi ispred autobuske stanice u Bg pridje dečko od 17-18 god i pita me u kom pravcu da ide kako bi stopirao do NS pa posle do Odžaka. Kaže izdžeparili ga i nema para za kartu. Bi mi ga žao i dam mu 1500din za kartu. Ostavio mi je mamin broj telefona koji je uvek nedostupan 👇 — Vojkan (@BlekDzordz) April 2, 2024

U novom upozorenju je opisana slična taktika mladića:

- Momci od 20 godina na Beogradu na vodi svaki dan traže pare za autobus do nekog grada (Kraljevo, Novi Sad...). Govore kako im je neko ukrao novčanik i telefon. Tu prevaru nad ljudima rade već neko vreme - navodi se u objavi.

