VELIKI INTERVJU LEE KIŠ! Nikad iskrenije o ćerki i karijeri: Jedna stvar joj POSEBNO SMETA, otkrila i šta su joj ranije ZAMERALI

Lea Kiš je nikad iskrenije progovorila o karijeri, pauzi od posla, porodici, ali i o ćerki, Sari, koja puni medijske stupce.

Ona se na samom početku razgovora osvrnula na televizijsku pauzu, pa je priznala joj samo jedna stvar posebno smeta.

-Jedino mi teško danas pada ova vrućina, sve ostalo mi ne pada teško. Ja se uvek preko leta uželim posla, možda paradoksalno zvuči, ali prosto navikla sam da radim i volim da radim. Nekako od kućnih poslova i nema odmora kod kuće, ovo mi dođe kao pravi odmor – počela je ona.

foto: Printskrin/Instagram

Kako već godinama poseduje vikednicu na Avali, tu je provela veći deo odmora, a nakon toga se uputila na primojre gde je uživala sa suprugom Momom.

-Bila sam na moru deset dana u Herceg Novog pošto je moj suprug iz tog mesta, bili smo u kući kod nas, tako da je i tu blio puno posla. Odete malo na vikendicu, pa tamo morate nešto da spremite, odete na more, pa i tamo morate nešto da radite. Pravo da vam kažem, ovo leto mi je nekako bilo dosta haotično. Možda zbog vremena, bile su velike vrućine, pa i nevreme, pa kada se nešto desi, morate da obiđete sve da vidite da li je sve u redu sa kućom. Tek bi sada u septembru mogla da odem na jedan odmor, ali sada odmora nem, 42 epizode su ispred nas, treba to uraditi da ne kažem muški, nego ženski – dodaje voditeljka kroz smeh.

foto: Printscreen YT

Pre nekoliko godina je svoju vikendicu izdavala, a sada je otkrila da li je ovaj biznis unosan i da li je nastavila tim putem.

-Jedno vreme samo kratko izdavali, eto poklopilo se tako da Sarine drugarice polako imaju devojačke večeri. Posle su se javljali neki ljudi da snimaju spotove i to je uglavnom na nekoj prijateljskoj bazi. Što se renoviranja tiče, u svaku kuću treba ulagati svake godine, koliko budem u mogućnosti i koliko bude para, ali generalno držimo to da bude naše. Za prijatelje, pozanike uvek je otvorena naša kuća, kao i kuća ovde u Beogradu u kojoj živimo. Gledamo da zadržimo svoju intimu, ali kada se ukaže prilika, zašto da ne i rentirati, svaki dinar dobro dođe.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Lea priznaje da je ćerku vaspitavala da se sama bori kroz život, pa u razgovoru ističe da njena naslednica ne žele da ostane upamćena kao njena ćerka, već želi sama da izgradi svoje ime i prezime.

-Ja mislim da je zaslužno i vaspitanje, deca najviše uče u kući kada gledaju svoje roditelje. Onoliko rada i truda koliko smo mi ulagali u naše karijere, mislim da je ona to videla. Kad je bila mala, naravno da sam je vodila na sva snimanja, kao što je Moma vodio u svoju redakciju. Dete koje odrasta u takvom okruženju, nije joj nepoznanica ni televizija, ni štampani mediji, takva deca imaju veća saznanja od onih koji samo završe fakultet, pa krenu da rade. Nikada se ne poziva na mene i jako joj smeta, bez obzira što je zavšila težak fakultet, režiju, smeta što joj lepe etiketu ćerka. Mnoge poznate ličnosti i njihova deca imaju zanimanje da su smao ćerke, ona nekako gleda da izbegne to „Ćerka“, nego da postane Sara-Mia Jokić kao što i jeste. Ponosna sam na nju, vaspitali smo je tako da bude skromna, vredna i da jedino rad i trud može da joj donese rezultat, mislim da tim stopama ide.

foto: ATA images

Sara već odavno ne traži savete od roditelja kada je posao u pitanju, a Lea ističe da je upravo ona njena najveća kritičarka.

-Ne traži savete ni od mame, ni od tate ni kada je privatni život u pitanju. Mi imamo sjajan drugarski odnos. Ona je jedinica i mnogi su nam ranije zamerali da smo je razmazili, a ja sam govorila da od viška ljubavi niko ne može da bude loš čovek. Neki put traži savet, ali eventualno kada nešto napiše od supruga, a od mene traži estetske prirode, da li joj nešto lepo stoji. Ona ima pravo kada mene vidi na ekranu da kaže sve što joj se ne dopada, to traje do malena. Ne samo da prihvatam sugestije, nego se i bojim. Moje mama i ćerka su najveće kritičarke i hvala im na tome, one su jedino iskrene – zaključila je Lea.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

48:01 MAJKE I SNAJKE SE04EP96