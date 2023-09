PUČE JOŠ JEDNO VELIKO PRIJATELJSTVO! Takija izdao OVAJ zadrugar, a on mu se nikad brutalnijom porukom obratio: GOREĆE SVE

Radomir Taki Marinković oglasio se povodom određenih stvari koje je njegov, po svemu sudeći, već bivši veliki prijatelj Boža Džons izneo o njemu u rijalitiju ''Elita''.

Naime, Boža je sinoć raskrinkan za stolom tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' s obzirom na to da su ga optužili da nije pravi prijatelj Takiju, te da ga je ogovarao i družio se s njim iz koristi. Naime, Džons je tvrdio sledeće:

- Vraćamo se na ono, kada je mene zvao Taki i pričao mi je kako je Slađa Lazić njemu u krilu, kako ona radi sve za kadar. Meni je Taki rekao za Teodoru da je on nju držao za du*e, isto je tako i za Slađu pričao - vikao je Boža, a sad se povodom cele situacije oglasio Taki, koji je kako se čini, zauvek rešio da precrta Džonsa.

- Cela nacija je videla da meni sedi Slađa u krilu, to ništa nije sporno. Za sve to postoje fotografije, ja to ne mogu da poreknem sad. Neka oni pričaju o sebi, ne dajem im na značaju. Neka me ostave na miru, sve su to fanatici. S Teodorom sam dobar prijatelj i ona mi nije devojka zbog razlike u godinama. Prijatelji smo i podrška sam joj, a to što smo mi previše prisni i bliski je naša stvar - poručio je Taki i dodao:

- Oni se tamo ne podnose, oni su fanatici, vode svoje ratove. Rekla-kazala samo... Neka vode ratove među sobom, a Takija neka zaobiđu u širokom luku. Neka zaborave na moje postojanje - rekao je Marinković.

