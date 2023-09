VOYAGE: NAPUSTIO BIH MUZIKU ZBOG GLUME

Popularan mladi izvođač Mihajlo Veruović Voyage, gostovao je na radiju S3 i tom prilikom je govorio o planovima kada je njegova karijera u pitanju.

Pored turneje i koncerata koje planira da ima sledece godine, Mihajlo je otkrio da ide i u Ameriku na kasting za jednu ulogu:

Želim da se malo više posvetim i glumi, to mi je isto cilj. Trebalo bi da odem preko, u Ameriku, u martu da odradim neki kasting na koji sam pozvan, za nešto malo veće. Videćemo kako će sve to da se odigra, ali verujem u sebe.

S obzirom na to da se u glumi odlično snašao, otkrio je i da li bi batalio muziku zbog glume:

Možda i bih. Ja radim ono što me ispunjava u momentu. Mene muzika kada bude prestala da radi, ja ću prestati da se bavim muzikom. Ja ne radim to zbog bilo čega, mene radi muzika i sad je počela da me radi gluma. Ako ikada ode to na taj nivo da komotno živim od toga i da uživam u tome, da nemam nikakvo opterecenje sigurno bih se posvetio tome.

