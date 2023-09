ISPLIVALA VELIKA TAJNA CECE RAŽNATOVIĆ! Dugo je krila ovaj TAJNI POZIV, a onda je rešila sve da PRIZNA, puče ISTINA u sekundi

Najveća balkanska zvezda, Ceca Ražnatović, priznaje da je odbila ponudu Amerikanaca da o njoj napišu knjigu i snime film i seriju.

Pevačica je dugo krila ove informacije, te je nedavno rešila da prizna. Kako ističe smatra da nije spremna da svoj život pretoči u roman ili na filmsko platno.

- Imala sam razne ponude, sve sam ih odbila! Amerikanci su me zvali da snime film i seriju o meni, čak i da napišu knjigu, ali nismo uspeli da se dogovorimo. Želeli su da promene neke događaje iz mog života... Moj jedini uslov je da ništa ne menjaju i zato nije došlo do saradnje. Uostalom, još sam mlada da o meni snimaju filmove - priča Ceca.

Iscurila velika Cecina tajna foto: Nemanja Nikolić

Ona ističe i da ne bi ni imala vremena za film jer tokom leta ima dosta koncerata, a proteklog vikenda je prekinula odmor na Kipru zbog nastupa na Jahorini. Kaže da je jedva dočekala da dođe kući i obuče pidžamu.

- Celog života putujem, često sam po hotelima i avionima, a kada dođem kući, volim da obučem pidžamu. To je za mene raj! Često sam bez šminke, najviše se sviđam sebi takva. Ne stidim se svog lica i tela. Kada me profesionalni fotografi slikaju, ne tražim im da mi izdužuju noge u fotošopu i da mi peglaju lice kao da imam 18 godina, jer ja imam 49! Na Instagramu objavljujem fotke koje sama slikam, nemam komplekse. Uostalom, trudim se da dovoljno spavam, negujem se i vodim računa o izgledu jer mi je bitno šta vidim u ogledalu. Godine nisu važne za to, pogledajte Džej Lo. Ima 53 i izgleda fenomenalno!

Iscurila velika Cecina tajna foto: Petar Aleksić

Kurir.rs / Espreso

