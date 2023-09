"BRAK SA ELENOM KARIĆ JE BILA GREŠKA" Peđa Mijatović ne krije šta misli o braku s bivšom ženom: Nisam znao u šta ULAZIM

Bivši fudbaler Predraga Peđe Mijatovića otvorio je duši i progovorio o krahu braka sa dizajnerkom Elenom Karaman Karić, ćerkom srpske kreatorke Verice Rakočević. Kada se udala za fudbalera Elena je imala samo 19 godina.

Zajednički život započeli su u Valensiji, gde su ostali do kraja braka iz kojeg su dobili dvojicu sinova, Luku i Andreja, koji je usled bolesti preminuo u 13. godini.

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

Peđa je nedavno pogovorio o krahu bračne zajednice sa Elenom, a kako je rekao, taj brak je bio greška.

- Ne znam da li sam slomio srce mnogim ženama, mislim da nisam. Obično se fudbaleri zbog načina života i brzog sazrevanja, obično se odluče na taj korak ženidbe i stvaranja porodice vrlo mladi. To je bio slučaj sa mnom. Oženio se dobio dete i fokusirao se na karijeru. Možda da mogu ponovo da se vratim, verovatno ne bih napravio nešto slično. Ali to je tada bilo potpuno normalno i kad analizirate sve neke bivše fudbalere tog mog doba, onda je to manje-više isto - 21, 22, 23 godine, klinci koji su fokusirani na fudbal, ožene se mladi, gomila od njih napravi grešku, kao što sam napravio ja, pa se razvedu, pa svašta nešto, ali to je normalno za fudbalera tih godina - rekao je iskreno Peđa, a onda otkrio detalje razvoda braka sa Elenom.

foto: Starsport

- Iz ove perspektive mislim da je bila greška, jer sam se posle šest-sedam godina razveo. Svaki razvod shvatiš da si pogrešio. Tada nisam znao da je greška, ali iz ove perspektive kažem da je greška i to tako treba shvatiti, nikako drugačije. Ne samo što si mlad, nego te i profesija navodi da ne možeš da se koncentrišeš da si tu. Ja sam bio fanatik, došao sam u Partizan, imao tih šest meseci krize, i moj fokus je bio da budem ono što se od mene očekuje i on da tu nema prostora za neke druge stvari. I kad vam neko nešto predloži, po difoltu kažem važi, ali nisi koncentrisan na to, fokus je bio fudbal - rekao je Peđa za "Unu".

foto: Printscreen/Instagram

- Sve što je bivše, bivše je, ajmo da pričamo ono što je sadašnje i ono što nas čeka u budućnosti. Ne treba pričati, pogotovo te nezgodne stvari, ne treba vraćati te davne stvari koje su davno, davno zaboravljene - zaključio je bio Peđa o razvodu.

kurir.rs

Bonus video:

00:30 Elena Karić obavila ritual za preminulog sina