DRAMA U MILENINOM DOMU ZBOG PRETNJI ANE I ACE BULIĆA: Ovo su joj sve vreme radili iza leđa, isplivali detalji!

Rijaliti učesnica Milena Kačavenda otkrila je pred ulazak u rijaliti da je dobijala pretnje od Ane Ćurčić i Ace Bulića.

Milenin drug je sada otkrio da je ona teško podnela te pretnje, kao i da je situacija u njenom domu bila dramatična kada je saznala da ju je Bulić sve vreme prisluškivao.

- Rekla je da je dobijala ozbiljne pretnje od Ane i da se ona pozivala na tog Bulića, ja njega ne poznajem, ja sam iz nekog drugog sveta. Dobijala je pretnje, bila je uzrujana zbog toga, čudno je bilo da dobije pretnje, preko posrednika - rekao je Milenin drug.

Milenin drug je otkrio da je ona bila van sebe kada je saznala da je sve vreme bila prisluškivana.

- Pretnje, ne da je on njoj pretio da će je ubiti, nego da ga ne spominje, jer ako bude spomenula, biće ko zna šta. To je bilo dramatično kada je shvatila da je sve vreme prisluškivana. Ne znam šta je pozadina, to je njihov dogovor u vezi toga, odnosa između njih da nešto ne izađe na videlo - izjavio je on.

