Mlada pevačica narodne muzike Sandra Mladenović nastupaće na manifestaciji Dani moravskog predvečerja u Beogradu. On će nastupati zajedno sa svojim statijim kolegama među kojima je i Miroslv Ilić.

Od mladih pevača na manifestaciji će pevati i Nenad Tejovac koji je kao i Sandra gostovao u emisiji Pusti brigu na Kurir TV. Njih dvoje su pesmom uživo, uz maestralnu pratnju harmonikaša Ace Sofronijevića veselili sve u studiju, a Sandra se u jednom trenutku osvrnula na estradu:

00:48 NA ESTRADI JE SVE U RASULU I VEOMA JE SUROVO! Mlada pevačica narodne muzike: Mislim da će se kvalitet iznedriti kad tad!

- Malo je to sve u rasulu. Očekivala sam da je malo organizovanije i da su ljudi nekao blaži prema nama, ali sve je to dosta surovo. To se vidi tek kad se malo uđe u ovaj svet. Ja ne mogu da kažem da sam ušla potpuno jer imam 19 godina, ali mislim da negde kvalitet i prava narodna muzika uvek dođu do izražaja samo ako postoje pravi ljudi koji će da je očuvaju i koji će takve pesme da snimaju. Milsim da se kvalitet uvek iznerdri kada tad.

