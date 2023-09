NJIMA ŠKOLA NIJE BAŠ IŠLA: Biković imao keca iz RUSKOG, Marija Šerifović jedva maturirala, a ONI su pali na POPRAVNI iz fizičkog

Nova školska godina počinje danas, a među našim poznatim ličnostima ima onih koji su napravili velike karijere, ali se ne mogu pohvaliti uspehom u školi. Primera radi, Mariji Šerifović muzika i te kako ide od ruke, o čemu svedoče brojne nagrade i priznanja koje je osvojila širom regiona i sveta, ali zato školu baš i nije volela. I nije jedina.

Pevačica je u rodnom Kragujevcu završila osnovnu i srednju školu. Nerado je išla na nastavu, pa je zbog toga u četvrtoj godini gimnazije jedva završila razred. Marija nije sa uspehom završila razred, pa je zbog toga nastavno-naučno veće upućuje na polaganje razrednog ispita iz čak četiri predmeta.

"Marija Šerifović, kći Rajka i Verice – muzičara, rođena 14. novembra 1984. godine u Beogradu. Nije sa uspehom završila razred, već se upućuje na polaganje razrednog ispita iz: sociologije, filozofije, francuskog jezika i fizičkog vaspitanja“, piše u ovom godišnjaku. Iz ovoga se može zaključiti da je do slanja Šerifovićke na razredni ispit došlo zbog velikog broja izostanaka sa časova. Zakon propisuje da se učenik upućuje na razredni ispit ako nije prisustvovao trećini časova od ukupnog fonda za jedan predmet, što je u praksi oko 25 izostanaka iz jednog predmeta.

I sama Marija je jednom prilikom istakla da je želela da upiše srednju muzičku školu, ali pošto nije stigla da se spremi za prijemni, upisala je Prvu kragujevačku gimnaziju.

„Izabrala sam čuvenu gimnaziju, samo zato što je bila u zgradi do muzičke škole. Nisam imala preveliku želju da baš tu gimnaziju pohađam, ali sada sam srećna što je sve tako ispalo, jer ni u jednoj drugoj ne bih stekla opšte znanje kao što sam u njoj. Prve dve godine su mi bile super, a posle sam više bila ispred škole nego u njoj, jer je počelo moje interesovanje za muziku. Sam bog mi je poslao učitelja Milanka Stefanovića da mi bude razredni, jer me je pokrivao kad sam popustila u školi. On je bio muzičar u slobodno vreme, svirao je romanse na harmonici, pa je razumeo moju potrebu za muzikom. Drugi profesori nisu bili blagonakloni prema meni kao on. Previše su trenirali strogoću na meni. Pošto nisu bili predivni, razrede sam završavala kao dobar ili vrlodobar đak. Da budem iskrena, ne nosim fantastične uspomene iz srednje pošto profesori nisu imali razumevanja za mene“, ispričala je ona u jednom intervjuu.Mnoge poznate ličnosti su, poput Marije, imale probleme u školi, pa su tako zbog loših ocena završavale na popravnom ispitu.

Jedna od njih je i Miloš Biković, koji je sada jedan od najtraženijih glumaca u Rusiji, a svojevremeno je pao na popravni – i to iz ruskog jezika, koji sada govori kao maternji.

"Razredna u gimnaziji mi je predavala ruski i u prvom razredu me je oborila, dala mi keca. To je bio prvi put da sam bio nedovoljan na polugodištu. Kasnije sam zavoleo ruski, otkrio Dostojevskog, čitao dela i tripovao da sam neki od njegovih junaka, neki ruski bogotražitelj“, ispričao je svojevremeno Biković.

Saša Lošić Loša i gitarista Mladen Pavić Pava ušli su u istoriju Prve sarajevske gimnazije kao jedini učenici koji su pali na popravni ispit iz fizičkog vaspitanja. Do Lošine generacije samo je Brega imao najnižu ocenu iz fiskulture.

„Pava i ja smo pali na popravni jer nismo dolazili cele godine na časove fizičkog vaspitanja. Profesor nam je dao najnižu ocenu i rekao: „Ovo morate nekako odraditi.“ Zadao nam je da preko leta kopamo kanal za vodovod koji se postavljao u školskom dvorištu. I Brega je pao na popravni iz fizičkog desetak godina ranije. Mi smo jedina tri učenika u istoriji Prve sarajevske gimnazije koja umalo da izgube godinu zbog fizičkog vaspitanja“, prisetio se jednom Loša.

Pevač Saša Matić, koji je pre 24 godine započeo uspešnu karijeru, pored gimnazije ima završenu i srednju muzičku školu, otkrio je svojevremeno za da je umalo pao poslednju godinu. Kako je otkrio, pred kraj školovaja nije znao apsolutno ništa od programa koji je trebalo da polaže, a profesor ga je upozorio da će ponavljati razred.

„Profesor mi kaže da ću ponavljati, jer nemam pojma gradivo. Ja sam ga uveravao da neću. Sednem, proučim lepo ispitni program i u junu, u zbornici muzičke škole, lepo piše Aleksandar Matić, nagrada za najbolje interpretiran ispitni program u celoj muzičkoj školi ‘Kosta Manojlović’“, otkrio je pevač.

Profesor mu je tada rekao da mu s jedne strane čestita, ali s druge strane da nije video većeg idiota u karijeri.

„Uvek smo bili tema na nastavničkom veću. Cela ta ekipa, jer smo mi svirali zajedno kad se završi nastava. Prepodne je gimnazija, popodne muzička škola, a uveče svirka. Ja ne znam kada sam spavao. Meni je danas jako žao što nisam upisao Akademiju i što je nisam završio. Valjda smo bili mlađi i puni elana i valjda smo želeli da se dokažemo“, priznao je Saša Matić.

