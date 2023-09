JK JOJ POSVETILA PESMU, A ZBOG NJENE SMRTI I DANAS PLAČE SRBIJA: Isplivala stara fotka jedne od najlepših pevačica ikada

Slike iz detinjstva privlače veliku pažnju verovatno zbog toga što naše najveće zvezde izgledaju gotovo neprepoznatljivo.

Devojčica sa slike imala je izuzetne vokalne sposobnosti, a osim talenta za muziku, posedovala je izuzetan dar za igru i javni nastup.

Rođena je 3. decembra 1977. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Karijeru je započela kao plesačica u diskotekama, a potom je postala članica grupe “The Duck”.

Pesmom “Dačo, volim te” grupa je postigla popularnost među mlađom publikom širom Srbije, a ona donosi odluku da započne solo karijeru.

Prvi album snimila je 1997. godine za PGP RTS. Bila je vlasnica plesne škole u Beogradu, a jedno vreme živela je u Grčkoj gde je radila kao plesačica u tamošnjim klubovima.

Ubrzo njena muzička karijera kreće uzlaznom putanjom, a pesma “Dečko Mi Je Umoran” bila je njen najveći hit. Duete je snimila sa Indirom Radić, MC Stojanom i Danijelom Alibabićem.

U seriji “Naša mala klinika” glumila je medicinsku sestru, a oprobala se i u ulozi pomoćnog voditelja kada je na prestoničkoj TV Palma vodila emisiju sa Milovanom Ilićem Minimaksom.

Dana 16. marta 2010. godine pronađena je mrtva u svom stanu u Beogradu, a pored nje se nalazilo telo njenog deset godina mlađeg dečka Filipa Kapisode.

Policijskim izveštajem utvrđeno je da je Filip, usmrtio nju, a potom i sebe.

O njenom odnosu sa Jelenom Karleušom se dosta pričalo i pisalo, a istina je tek kasnije izašla na videlo.

- Danas se navršava 4 godine od njenog svirepog ubistva. Ona me nije volela, to je godinama pokazivala javno. Nikada nisam uzvratila na uvrede jer sam uvek u njoj videla izmanipulisanu dušu deteta - izjavila je tada Jelena.

A onda je u jednoj od njenih poslednjih TV emisija gde se pojavila rekla nešto što me je dirnulo: "Kupila sam karte za Karleušin koncert i jedva čekam da idem." To me je začudilo. Malo posle toga je ubijena.

Na mom koncertu u Areni, koji je ubrzo usledio, posvetila sam joj pesmu "Ko ovu dramu režira". Da se ne zaboravi najlepša žena koja je živela na ovim prostorima - napisala je tada JK na društvenim mrežama.

Sada već sigurno znate da slike iz detinjstva pokazuju kako je izgledala pevačicaKsenija Pajčin čija se zvezda, nažalost, prerano ugasila.

